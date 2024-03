Også et apotek har afvist at tage imod 1000-kronesedler.

Glostrup Apotek er en af de i alt 21 virksomheder, der har fået en orientering fra Forbrugerombudsmanden om, at der er klaget over, at kunder ikke har kunnet betale med 1000-kronesedler.

'Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne', skriver Forbrugerombudsmanden blandt andet i brevet, der kan læses her i sin fulde længde.

Apotekeren Kristian Østergaard erkender, at der er sket en fejl på Glostrup Apotek, der ligger vest for København

Sagen kort 30. november sidste år offentliggjorde Nationalbanken, at 1000-kronesedlerne bliver ugyldige efter 31. maj 2025.

Det har gjort at rigtig mange de seneste måneder har forsøgt at komme af med de 1000-kronesedler, de har haft liggende.

Problemet er, at virksomheder som udgangspunkt ikke må sige nej til betalinger med nogen kontante beløb i perioden 06 til 22. Det står i kontantloven. Se her, hvornår der er undtagelser.

»Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en orientering fra Forbrugerombudsmanden. Det er på baggrund af en kundeoplevelse om, at vi har afvist at tage imod 1000-kronesedler,« siger apotekeren og tilføjer:

»Det er en fejl i vores håndtering. Vi tager imod 1000-kronesedler.«

Dermed er Glostrup Apotek en del af en ret lang liste af meget forskellige virksomheder, der nu erkender fejl, og lover at tage imod 1000-kronesedler.

Det drejer sig om lige fra en kommune til en gigantisk international burgerkæde.

De andre er McDonalds, DSB, Gladsaxe kommune, Rema 1000, Netto, Lidl, Kvickly, Normal og Harald Nyborg, der i B.T. den seneste tid har slået fast, at de frem over tager imod 1000-kronesedler, ind til de er afskaffet 31. maj 2025.

'Mangler ressourcer til at behandle alle klager'

Samlet har Forbrugerombudsmanden modtaget 46 klager over, at kunder har fået afvist betaling med 1000-kronesedler.

Det betyder, at 21 selskaber har fået besked om at stramme op.

»Forbrugerombudsmanden modtager langt flere henvendelser, end vi har ressourcer til at behandle,« siger Ditte Lysemose Grimsgaard, der er fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden.

Hun tilføjer:

»Vi er derfor nødt til at prioritere blandt de henvendelser, vi modtager. I dette tilfælde har vi derfor valgt at oplyse virksomhederne om lovgivningen på området.«