Ofrene for vidt forskellige forbrydelser som Silas Lund, Jeanica Holm Christiansen, Karen Kjelsmark, Jørn Lavdal og Natasha Mortensen har alle oplevet det.

At gerningsmanden har fået strafrabat på grund af den lange sagsbehandlingstid hos politi eller domstole.

Sidste år kom det i B.T. frem, at den dømte i 68 sager siden 2014 har fået mildere dom på grund af ventetiden.

Men endelig sker der noget.

Hvad er strafrabat? Dommeren har mulighed for at give dømte en mildere straf, hvis sagsbehandlingstiden er trukket ud Den 3. november 2019 kunne B.T. fortælle, at Silas Lunds overfaldsmand fik strafrabat for at have givet ham en skalle og knytnæveslag i ansigtet. På grund af lang ventetid på 532 dage fra anmeldelse til Københavns Politi til selve dommen slap dømte for at skulle afsone sin dom på tre måneders fængsel. 'Da der er tale om en ukompliceret straffesag, finder retten, at sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til retten i så væsentligt omfang har oversteget det rimelige, at tiltalte kompenseres herfor,' stod der i dombogen. Herefter startede justitsminister Nick Hækkerup en undersøgelse, der skulle svare på, hvor tit dømte får strafrabat grundet lang ventetid. I alt er det sket 68 gange siden 2014, lød svaret, som B.T. kunne bringe 8. juni 2020. Og nu er ministeren endelig klar med et nyt lovforslag, der er i høring.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er klar med et lovforslag, som skal sikre, at færre gerningsmænd belønnes med strafrabat.

»Strafnedsættelse til kriminelle er dybt krænkende – ikke blot over for retssystemet – men også over for ofrene, som først kan opleve, at en straffesag trækker ud i måneder eller måske år, og herefter kan opleve, at gerningsmanden får nedsat sin straf af samme grund,« siger ministeren.

Der er dog den udfordring, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention lægger en dæmper for at fjerne strafrabatten helt, hvilket B.T. tidligere har afdækket.

Men Nick Hækkerup vil med det nye lovforslag netop forsøge at løse den udfordring.

For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt, 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat Vis mere For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt, 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat

»Derfor vil vi med lovforslaget gøre det klart, at strafnedsættelse kun skal bruges i de tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,« siger han og tilføjer:

»Det er derfor min forventning, at vi med lovforslaget vil se færre eksempler på strafnedsættelse på grund af lang sagsbehandlingstid.«

Nick Hækkerup forklarer, at det inden for rammerne af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke er muligt fuldstændigt at afskaffe brugen af strafnedsættelse som kompensation for lang sagsbehandlingstid uden, at der indføres en anden form for kompensation til gerningsmanden.

For eksempel i form af økonomisk godtgørelse.

Jeanica Holm Christensen fra Helsingør er et af de ofre, der har mærket den lange ventetid hos politiet. Den 8. november sidste år fik ekskæresten dom for i al hemmelighed at have optaget ret intim video med hende, da hun var 17 år, og sendt den til pornosiden Pornhub.com, hvor den blev bragt. Men på grund af ventetid på mere end 700 dage fik ekskæresten mildere straf, hvilket har ramt hendes retsfølelse ret hårdt. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Jeanica Holm Christensen fra Helsingør er et af de ofre, der har mærket den lange ventetid hos politiet. Den 8. november sidste år fik ekskæresten dom for i al hemmelighed at have optaget ret intim video med hende, da hun var 17 år, og sendt den til pornosiden Pornhub.com, hvor den blev bragt. Men på grund af ventetid på mere end 700 dage fik ekskæresten mildere straf, hvilket har ramt hendes retsfølelse ret hårdt. Foto: Thomas Nørmark Krog

Altså skal den dømte i stedet for færre dage bag tremmer have penge sat ind på sin konto i stedet.

Men det vil ministeren ikke være med til.

Han forklarer, at den nye lov skal betyde, at dommeren slet ikke behøver at give strafrabat hos Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for udelukkende lang ventetid.

Nej, der skal mere til, før det sker. Derfor skal dommeren have andre argumenter end kun sagsbehandlingstiden, hvis dømte skal have strafrabat, lyder det.

Lovforslaget sendes i dag i høring og forventes at blive endelig fremsat i oktober måned.

Nick Hækkerup mener dog ikke, at den lange ventetid alene løses med loven. Ja, i første kvartal i år satte ventetiden igen rekord.

»I min optik er strafnedsættelse dog et symptom på et mere grundlæggende problem, nemlig for lange sagsbehandlingstider hos politiet og anklagemyndigheden, og det problem løser vi ikke med lovforslaget. Det er vi i gang med at løse med andre tiltag,« siger han og fortsætter:

»Derfor har vi med den seneste flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden blandt andet afsat omkring 310 ekstra årsværk til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden for at nedbringe de store sagsbunker og dermed gøre det endnu vanskeligere at give strafnedsættelse til gerningsmanden på grund af lang sagsbehandlingstid.«