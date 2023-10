En mand skabte fredag aften voldsom uro ved banegården i Nakskov, hvor han kørte rundt på en havetraktor, hvorfor politiet blev sendt til stedet.

Da patruljen nåede frem havde uroen skiftet karakter. Her var manden nu steget af køretøjet, og stod i stedet og kastede med øl. Ud over at være fuld, var manden også opfarende, lyder det i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Her var der tale om en 25-årig mand fra Dannemare, og da det ikke lykkedes at tale manden til ro, blev han anholdt klokken 19.

Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og taget med til politistationen i Næstved.

Ved visitationen af den 25-årige blev der fundet en hobbykniv, så han blev også sigtet for overtrædelse af knivloven. Den anholdte blev løsladt igen klokken 0.58.

