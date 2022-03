Havde nogen for otte måneder siden sagt, hvordan hans liv ville se ud i dag, havde han sandsynligvis smilet og rystet på hovedet. Ham? Den fodboldglade single? Med kæreste og barn på vej?

»Jo, det er da vildt at tænke på,« siger Christian Degn da også og tilføjer så: »Men jeg har i høj grad været klar til det længe.« Det vender vi tilbage til.

Lige nu er den populære tv-vært aktuel med en ny sæson af ‘Alt det min far ikke har lært mig’. Men det er ikke kun fysiske færdigheder, som 42-årige Christian Degn skal tillære sig.

Hans eget liv har nemlig også på kort tid taget så markant en drejning, at han altså nu skal manøvrere på såvel kærlighedens veje som i sin snarlige rolle som nybagt far.

Kærlighedens veje Man kan fare vild på dem. Slå sig på dem. Eller slentre gennem livet på dem hånd i hånd.

Måske kender du noget af historien. Om hvordan en kollega til den 42-årige single mente, at det var på tide, at nogen slog til og scorede ham. Hun lagde tilbuddet ud på de sociale medier.

Christian Degn griner lidt af det. For det var altså ikke sådan, at han var i kærestepanik. Ikke sådan, at han gik og følte sig som den evige single.

»Generelt er vi utrolig gode til at få mennesker til føle sig forkerte, hvis de er alene. Vores kultur er meget møntet på, at vi skal finde nogen, flytte sammen og få børn. Det har jeg da selv hørt for utrolig mange gange,« siger Christian Degn, som blev single i 2019.

»Men jeg håber da, at det fremgår tydeligt, at jeg gerne vil kærligheden,« tilføjer han.

For kollegaens indblanding gav pote. Og allerede efter første date med 31-årige Trine Johst Vammen vidste Christian Degn, at han havde skudt papegøjen og var på vej ind i et eventyr af de helt store.

»Det er pissefedt. Trine er bare en gave til mit liv, der er dumpet ned fra himlen på det rette tidspunkt,« smiler han. Med røde kinder og kærlighed i blikket.

»Kæmpe tak til min TV-kollega og ven,« skrev Christian Degn på Instagram, da Mette Helena Rasmussens mission om at finde ham en kæreste lykkedes. Foto: Privat Vis mere »Kæmpe tak til min TV-kollega og ven,« skrev Christian Degn på Instagram, da Mette Helena Rasmussens mission om at finde ham en kæreste lykkedes. Foto: Privat

»Jeg har aldrig været i tvivl om en dyt med Trine. Hun er helt vildt sød, har så meget ben i næsen, helt vildt meget energi.«

»Mange har beskrevet hende som en powerkvinde, og det kræver nok også sin kvinde at kunne holde styr på min to meter høje krop, lange arme, masser af ideer og fuld skrald derudaf,« siger Christian Degn om kvinden i sit liv, som blandt andet er uddannet klatreinstruktør, har 140 faldskærmsspring på sit cv, elsker Formel 1 og har jagttegn.

Og i øvrigt overhovedet ikke anede, hvem han var. Til trods for at man knap kan tænde for TV 2, uden at se ham som vært. Også den del – at hun ikke kendte ham fra skærmen – smiler han veltilfreds over.

»Vi er et rigtig godt match og er gode til at gøre hinanden bedre, gode til at give hinanden plads.«

Blå bog Christian Degn Født 18. maj 1979 i Randers

Blev efter studentereksamen lærer på Mellerup Efterskole

Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2003

Samme år ansat på DR som reporter på bl.a. ‘Rene ord for pengene’, TV Avisen og ‘19 Direkte’

Nomineret til Cavlingprisen i 2006 for afsløringen af ‘Kødskandalen’ i DRs ‘Kontant’

Blev senere samme år ansat i TV 2s gravegruppe, men vendte i 2009 tilbage til DR som reporter i ‘21 Søndag’

Overtog i 2014 værtsrollen i DRs ‘Hammerslag’ fra Peter Ingemann

Skiftede til TV 2 i 2019

Har siden været og er vært på bl.a. ‘Hvem vil være millionær’, ‘Go’ Aften Live’, ‘Nybyggerne’, ‘Dine fulde fem’, ‘Alt det min far ikke har lært mig’

Er senere i år sammen med Michèle Bellaiche vært på ‘Hjertegalla’

Kæreste med Trine Johst Wammen

Parret venter barn til sommer

Nu har parret indledt en ny fase i deres forhold. En af dem, der godt kunne vise tænder.

Trine er nemlig netop er flyttet fra Odense. Ind i hans lejlighed på Vesterbro i København. Hvor han har boet med andre kærester.

Christian Degn smiler betuttet.

»Jeg ved godt, at det simpelthen lyder så sukkersødt og frelst det hele. Det er det altså ikke,« starter han og slår næsten undskyldende ud med de lange arme over, at end ikke dét kunne give kurrer på kærlighedstråden, kunne få det romantiske glansbillede til at krakelere.

»Jeg tilbød at sælge lejligheden, så vi kunne finde et nyt fælles hjem. Det syntes hun var fjollet. For hun vil også gerne lige lære København at kende først. Det er da mega sejt, at hun lige kan tage helikopterblikket på og tænker på, hvordan vi får det godt,« siger Christian Degn og vokser næsten i stolen af stolthed over sin kæreste.

»Jeg har da været bekymret over, at jeg har været single i så mange år, så kan jeg overhovedet finde ud af at bo sammen med nogen?« siger han om omvæltningen i sit liv. Og tilføjer fluks:

»Men jeg er rigtig god til at bekymre mig uden grund.«

Ved juletid offentliggjorde Christian Degn og hans kæreste Trine, at der var familieforøgelse på vej. Blot et halvt år efter, at de havde mødt hinanden. Foto: Privat Vis mere Ved juletid offentliggjorde Christian Degn og hans kæreste Trine, at der var familieforøgelse på vej. Blot et halvt år efter, at de havde mødt hinanden. Foto: Privat

Til sommer flytter også en baby ind. Kønnet holder de indtil videre for sig selv.

Dermed har Christian Degn fået og samlet den komplette pakke på blot otte måneder.

»Jo, det er da vildt at tænke på. Men jeg har i høj grad været klar til det længe. Jeg er ikke i 20erne mere, hvor mange har kærester kun for sjov. Når du er 42 år, så skal der ske noget,« siger han.

»Jeg ved jo godt, at livet ikke er en lang romantisk Disney-historie, så der skal nok komme noget modvind. Ikke mindst når der om lidt kommer en baby. Så skal der nok blive skrig og skrål om natten, som ikke er så fedt,« siger Christian Degn så med påtagede løftede øjenbryn. For også det, har de allerede talt igennem og taget højde for.

Skal man endelig finde knaster i det store eventyr, er der blot ét enkelt punkt, hvor Christian Degn og Trine Johst Vammen stritter i hver deres retning. Nemlig bekymringsgenet.

Allerede nu kan tv-værten nemlig fornemme, hvordan han bliver som nybagt far. Fornemme, hvordan han ser farer overalt. Som nu i den dragkiste, der sammen med Trine er rykket ind i hans hjem.

»Jeg har allerede foreslået, at vi pakker hjørnerne ind i lidt flamingo, så babyen ikke banker hovedet ind i de hårde hjørner.«

»Det ryster Trine bare på hovedet over. Den slags bekymringer har hun slet ikke. ‘Det går aldrig galt,’ siger hun bare,« fortæller Christian Degn med en stor latter. Og ryster lidt på hovedet. Af sig selv.

»Det er jo, fordi, jeg tager ansvar,« skynder han sig så at tilføje.

42-årige Christian Degns liv har taget noget af en drejning de seneste måneder. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere 42-årige Christian Degns liv har taget noget af en drejning de seneste måneder. Foto: Thomas Lekfeldt

Men trods hans forslag om flamingo-kanter på dragkisten, ved han også, at det er vigtigt, at deres barn eller børn ikke bliver et curlingbarn.

»Børn skal også have lov til at slå sig lidt. Men hvis de får bare halvdelen af mine gener, skal de nok snuble over det ene og det andet. Både i fysisk og menneskelig forstand.«

Og så griner han. Af lykke ude på kærlighedens veje.

»Indimellem kan jeg da godt tænke ‘hvad har du egentlig gang i, hvad har hun gang i, og har hun gennemtænkt det her?’. Men hvis vi lige tryktester hinanden med de spørgsmål, er vi enige om, at der egentlig ikke er så meget at rafle om.«

‘Alt det min far ikke har lært mig’ har premiere på TV 2 PLAY og TV 2 15. marts

