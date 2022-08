Lyt til artiklen

Klokken nærmede sig tidlig morgen, og festen var ved at klinge ud, da hun tjekkede sin telefon. Tre ubesvarede opkald. De slumrende sommerfugle i maven blev vakt til live igen. Med galopperende hjerte trykkede hun på den grønne opkaldsknap.

»Jeg ringer op. Hun er mega stiv og siger, at hun har tænkt på mig i et helt år, og om vi skulle ses. Og mens jeg prøver at være cool, står jeg desperat og prøver at praje en taxa. Og så tog jeg hjem til hende,« smiler Sus Wilkins.

Lige nu er den kendte skuespiller godt nok aktuel i en ny Netflix-film med titlen 'Kærlighed for voksne', men en næsten teenageragtig begejstring breder sig i hele hendes ansigt, når hun fortæller historien om dén gang for ni år siden, hvor hendes eget kærlighedsliv for alvor tog en markant drejning.

Hvor hun pludselig blev forelsket. I en kvinde.

Kærlighedens veje Man kan fare vild på dem. Slå sig på dem. Eller slentre gennem livet på dem hånd i hånd.

»Det er da for mærkeligt,« kan hun huske, at hun tænkte.

»Jeg har altid været kæreste med drenge og forelsket i drenge. Jeg havde ikke engang kysset piger for sjov, når jeg var i byen,« siger Sus Wilkins om dén forvirring, der ramte hende.

Et tilfældigt møde i tv-programmet 'Voice Danmark' blev for ti år siden startskuddet. Sus Wilkins var hyret som professionel danser, Freja Kirk skulle optræde.

Deres øjne mødtes. En særlig kemi låste deres blik. Og så tænkte hun ikke mere over det.

Ni år har Sus Wilkins og Freja Kirk været sammen. Her ses de på den røde løber sidste efterår. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ni år har Sus Wilkins og Freja Kirk været sammen. Her ses de på den røde løber sidste efterår. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Men der gik ikke særlig lang tid, før jeg syntes, at hun var rigtig spændende. Hvor det var ekstra sjovt, hver gang hun sagde noget,« fortæller 33-årige Sus Wilkins. Som affærdigede det som en venneforelskelse.

»Samtidig kunne jeg jo godt mærke, at jeg fik sommerfugle i maven, når hun var tæt på mig. Jeg havde samme følelser, som når jeg var vanvittig forelsket i drenge,« siger hun og måtte til sidst erkende, at det var dét, hun var. Forelsket i en pige.

»Underligt nok,« smiler hun.

Erkendelsen gjorde hende glad. Men var ikke problemfri.

»Om der var forhindringer? Hold nu kæft. Jeg var ved at blive sindssyg,« griner Sus Wilkins og flagrer med armene, når hun skal beskrive dem.

Freja Kirk havde nemlig allerede en kæreste. Og selv om også hun var faldet pladask for den smukke unge danser, havde hun betænkeligheder.

»For Freja havde prøvet masser af straight piger, som ville kysse for sjov, fordi det var lidt spændende, og så ellers videre. Så hun tænkte, at det nok var det samme for mig.«

»Samtidig havde hun jo stadig følelser for sin kæreste,« siger Sus Wilkins om det første hårde år med forhindringer.

I knap et år vidste Sus Wilkins ikke, om hun var købt eller solgt. Foto: Kasper Løftved/Byrd Vis mere I knap et år vidste Sus Wilkins ikke, om hun var købt eller solgt. Foto: Kasper Løftved/Byrd

»Det var vildt hårdt ikke at vide, om man var købt eller solgt, og man bare gerne ville med på eventyr.«

»Jeg havde lige nået at sige til ret mange, at 'jeg tror sgu, at jeg er blevet lesbisk, jeg skal være kæreste med en pige', og så trak hun i land. Valgte at blive med sin kæreste. Det var frygteligt,« fortæller Sus Wilkins.

Hun husker, hvordan hun i månedsvis gik rundt og var ulykkelig, havde ondt i maven og konstant tjekkede sin telefon for opkald og sms'er.

Lige indtil den tidlige morgen, hvor en meget beruset Freja Kirk ringede og spurgte, om de skulle ses. Og det skulle de.

»Og 9. juni 2013 spurgte hun, om vi skulle være kærester. Det var en fed dag,« siger hun. Helt glad. Og afklaret.

»For selvom jeg ikke havde været kæreste med en pige før, følte jeg ikke, at det var noget, som jeg først lige skulle sluge.«

»Men jeg kan godt huske, at jeg var lidt nervøs, da jeg skulle sige det til min mor og bror,« griner Sus Wilkins, som på forhånd vidste, at der ikke var belæg for nervøsiteten.

Begge var ovenud begejstrede for, at hun var forelsket. Ligesom hendes venner og omverdenen generelt var.

»Selvfølgelig har der også været fordomme. Vi har begge fået den der 'trænger I ikke bare begge til noget pik'-besked fra en eller anden mand, der sidder med en kat og har en fake profil.«

»Men det kan ikke røre mig, kan ikke slå os ud,« siger hun og ryster på hovedet. Ryster hadet af sig og smiler igen med kærligheden strømmende ud af de brune øjne.

At kærlighedens veje er uransalige, kan skuespiller Sus Wilkins skrive under på. Foto: Kasper Løftved/Byrd Vis mere At kærlighedens veje er uransalige, kan skuespiller Sus Wilkins skrive under på. Foto: Kasper Løftved/Byrd

Hun traf et valg på kærlighedens vej. Blev – som hun selv udtrykker det – forelsket i et menneske. Kønnet betød ingenting.

»Der sker bare noget, når jeg ser ind i hende øjne. Jeg føler mig tryg,« smiler hun og lægger ikke skjul på, at de som alle andre par efter ni år sammen har deres op- og nedture, men at de grundlæggende ikke er i tvivl om, at de vil hinanden. Og vil kæmpe for det.

»Da vi sidste sommer blev gift, sagde vi begge i vores taler til hinanden, at hvis vi bliver forelskede i andre på vejen ud i universet sammen, så vil vi begge kæmpe for at finde tilbage på sporet.«

»Men kun så længe vi er gode for hinanden. For hvis man vågner op hver dag og ikke er glad, skal man kunne give slip på hinanden,« siger Sus Wilkins, som under indspilningen af thrilleren 'Kærlighed for voksne' netop blev mindet om det.

I den spiller hun nemlig Dar Salims elskerinde Xenia, som han er villig til at forlade sin kone for. Hvilket ikke helt går som ventet.

»Jeg synes jo ikke, at utroskab er en fed ting, men hvis man ikke er lykkelig i dét, man er i, så skal man ud af det,« mener Sus Wilkins og kalder utroskab en kompleks ting.

»Nu skal Freja jo ikke få nogen gode ideer,« starter hun med et smil og fortsætter: »Men hvis hun dummede sig en eller anden gang, så vil jeg håbe, at jeg kunne tilgive det.«

»For vi har været sammen i ni år, har oplevet så mange fede ting i vores liv, og vores kærlighed er så stærk. Så selvom det kommer an på omstændighederne, håber og tror jeg, at jeg vil kunne tilgive det. Det drømmer jeg i hvert fald om,« smiler Sus Wilkins.

'Kærlighed for voksne' kan ses på Netflix