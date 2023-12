For kunder er det endt som et totalt kaos at handle med 1000-kronesedler i mange supermarkeder.

Det er kommet frem, at en række supermarkeder i strid med loven har afvist handel med 1000-kronesedler eller krævet køb af varer for helt op til 800 kroner for at tage imod sedlen.

Det hele er startet, efter Nationalbanken med støtte fra SVM-regeringen 30. november meldte ud, at 1000-kronesedlen skal afskaffes i løbet af 2025.

Og nu kommer erhvervsminister Morten Bødskov (S) med en ret klar melding til danskerne om ikke at bruge supermarkedet og andre butikker som en vekselvirksomhed for at komme af med 1000-kronesedlerne.

Her er dine rettigheder Ifølge kontantloven skal virksomheder, der tager imod kort- og mobilbetalinger, også tage imod kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00-22.00.

Det gælder dog ikke, hvis der er tale om selvbetjening eller handel på nettet.

Virksomhederne må ikke stille krav om, hvor store sedler de må modtage for køb af varer.

Det betyder, at supermarkeder ikke kan stille et krav om, at varen skal koste et særligt beløb, før du må betale med 1000-kroneseddel.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde.

Oplever du alligevel, at virksomheden ikke vil accepterer klagen, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager eller Forbrugerklagenævnet.

Det sker, da B.T. har bedt ham tage stilling til, at så mange supermarkeder bryder kontantloven.

»Det er vigtigt, at vi stadig kan betale med en 1000-kroneseddel i butikkerne, som vi plejer. Jeg vil gerne understrege, at i Danmark har butikkerne kontantpligt, og det betyder, at man kan betale med kontanter – uanset størrelse – når man for eksempel er nede og handle,« lyder det fra Morten Bødskov i en skriftlig kommentar.

Han kommer så med en lille stikpille til kunderne:

»Når det er sagt, så er det klart, at vores butikker ikke skal være en vekselvirksomhed,« skriver ministeren og tilføjer:

Her er supermarkederne Her er oversigt over de supermarkeder, der er afsløret i ikke at overholde kontantloven: Rema 1000: To butikker i Aarhus og Kolding har krævet køb for henholdsvis 600 og 800 kroner for at tage imod 1000-kroneseddel.

Netto: Kunden Bill Larsen skulle købe for 500 kroner for at betale med 1000-kroneseddel, og hos Netto i Risskov ved Aarhus, er det slet ikke muligt at betale med 1000-kroneseddel.

Kvickly: Kunden Heidi Nielsen har fået nej til at betale med 1000-kroneseddel hos Kvickly i Kalundborg.

Lidl: Hos Lidl på Sjælør Boulevard i Københavns S, tages ikke imod 1000-kroneseddel.

Normal: Hos Normal i Aalborg Storcenter blev kunde afvist i at betale med 1000-kroneseddel.

Harald Nyborg: Byggemarkedskædens butik i Slagelse har krævet køb for 500 kroner for at tage imod 1000-kroneseddel.

»Derfor synes jeg, at man som kunde kan overveje, om størrelsen på beløbet er svarende til den seddelstørrelse, man bruger.«

Godt nok har De Samvirkende Købmænds direktør oplyst, at et supermarked hos Meny har oplevet, at 100 kunder har købt tyggegummi og andre småting for 10 til 20 kroner i 1000-kronesedler.

Men Heidi Nielsen fik for nyligt afslag på at betale med 1000-kroneseddel hos Kvickly i Kalundborg, da hun ville købe varer for 331 kroner.

Hun ryster på hovedet over ministerens udtalelse.

Her er Heidi Nielsen, der er dybt utilfreds med Kvickly i Kalundborg. Foto: Privat

»Jeg vil mene, at så længe man kan hæve penge i bankens hæveautomater, og de udbetaler med 1000- kronesedler, så længe er det i orden at bruge 1000-kronesedler som betaling for alle varer,« siger hun.

Men gjorde du ikke netop Kvickly til en vekselautomat ved at betale med 1000-kroneseddel?



»Nej, det ved gud, jeg ikke gjorde. Jeg handlede nøjagtig, som jeg plejer, og jeg har aldrig nogensinde mødt sådan en besked før,« siger Heidi Nielsen.

Tom Christensen har set og hørt, hvordan en kasseekspedient hos Rema 1000 i Viby ved Aarhus krævede køb for 600 kroner for at tage imod 1000-kroneseddel.

Her er Tom Christensen, der er dybt forundret over behandlingen hos Rema 1000. Foto: Privat

Han undrer sig meget over ordene fra Morten Bødskov.

»Det lyder som en dårlig forberedt erhvervsminister. Hvad havde han forventet, når der pludselig kommer den beslutning om at afskaffe 1000-kronesedlen,« siger Tom Christensen.

Han mener, det simpelten er blevet rigtig svært at komme af med sedlerne andre steder.

»Bankerne har lukket masser af filialer og gjort dem kasseløse. Mange mennesker har fået meget længere til banken for at veksle deres sedler,« siger han og tilføjer:

»Så det er naturligt, at folk benytter 1000-kronesedlen i butikkerne.«

Som han allerede har udtalt til DR, gør Morten Bødskov opmærksom på, at Erhvervsministeriet er i dialog med Forbrugerombudsmanden om, hvor grænsen går mellem reelle betalinger og veksling af penge inden for kontantpligten.

Læs her om ægteparret, der ikke længere bruger kontanter.