Ægteparret Ninna Ebbesen og Kaj Jan Larsen, der begge er pensionister, har taget en stor beslutning.

Når den faste udgift til husleje er betalt, hæver de hver måned alle pengene, så de kan handle ind til mad og andre ting med kontanter.

»Det er vi begyndt med, fordi vi ikke ønsker, at der skal være nogen kontrol med, hvad vi køber, og hvor vi er henne,« siger Ninna Ebbesen, der er 80 år og folkepensionist.

Danskernes brug af kontanter er kommet til stor debat, efter torsdagens udmelding fra Nationalbanken om, at 1000-kronesedlen fra 21. maj 2025 ikke længere skal være gyldigt betalingsmiddel.

Det har vakt stor debat, og lørdag 9. december er der indkaldt til demonstration på Rådhuspladsen i København.

»Vi er blevet for gamle til at protestere, så vi gør protest på den stilfærdige måde ved at handle med kontanter,« siger Ninna Ebbesen, der bor i den lille by Bevtoft i Sønderjylland.

Det er omkring 6.000 kroner Ninna og Kaj hver måned hæver, når huslejen er betalt.

De kontanter ligger så gemt et sted, og kan bruges til at betale med, når de handler.

Er I ikke nervøse for, at nogen stjæler kontanterne fra jer, når I har dem fysisk i stedet for, de står på jeres bankkonto?

»Du har ret I, der er en risiko for, at nogen stjæler dem, men det er en risiko, vi har valgt at have ved at gøre det på den her måde,« siger hun og tilføjer:

»Vi render jo heller ikke rundt med alle pengene på os. Det ville være dumt, hvis en af os tabte pengepungen.«

Har I nogen problemer med kun at betale med kontanter, når I handler ind?



»Vi har ikke endnu oplevet, at der er nogen butikker og supermarkeder, der ikke vil tage kontanter. Ifølge loven skal butikker, der sælger varer, også accepterer kontanter,« siger Ninna Ebbesen.

Men hvad når I skal bestille noget, som eksempelvis en rejse, hvor man ikke kan betale med kontanter, da det er digital betaling?

»Vi er på folkepension, så det gør vi ikke. Vi foretager i stedet nogen udflugter i det danske land, hvor vi ser nogen steder, vi ikke har set før, og det er vi godt tilfredse med,« siger hun.

Hvad gør I så, når I eksempelvis skal betale for den benzin, I tanker i bilen?

»Det er rigtigt, der skal betales med kort. Derfor har vi fået en konto hos en benzinudbyder, vi bruger. Vi betaler med et kort fra den konto hos benzinudbyderen, der trækkes en gang om måneden fra vores konto,« forklarer Ninna Ebbesen.

Så helt undgå at betale med et kort kan altså ikke lade sig gøre i Danmark anno 2023.