»Det er et skridt nærmere et kontantløst samfund.«

Sådan lyder det fra forfatteren Patrick Leis, efter torsdagens udmelding om, at 1000-kronesedlen fra 21. maj 2025 ikke længere skal være gyldigt betalingsmiddel.

»Det er endnu en lille bid af kagen, der bliver snuppet og lagt over i digitaliseringssamfundet,« siger han og tilføjer:

»Jeg frygter, at det på sigt er et farvel til kontanter i det hele taget.«

På torsdagen pressemøde, hvor farvellet til 1000-kronesedlen formelt blev meldt ud, afviste erhvervsminister Morten Bødskov (S), at der er planer om at fjerne andre sedler.

I hvert fald ikke lige nu.

»Der er ingen aktuelle planer om at fjerne butikkernes pligt til at modtage kontanter,« sagde erhvervsministeren, der forklarede, at 1000-kronesedler i dag stort set ikke bruges til betaling i butikkerne, og i højere grad bruges til økonomisk kriminalitet.

Patrick Leis frygter, at den såkaldte salamimetode vil blive brugt - forstået som, at man tager tingene styk for styk.

»Man tænker, at nu er der ikke så meget brok over at fjerne 1000-kronesedlen, så kan man måske også fjerne 500-kronesedlen og senere 200-kronesedlen. Så er det vi kommer i den situation, hvor det er en salamimetode, hvor sedlerne forsvinder en efter en, og hvor vi til sidst kun kan betale via dankort eller MobilePay. Det er mit helt store problem med det her,« siger han.

Det er ikke kun Patrick Leis, der er imod fjernelsen af 1000-kronesedlen.

I en afstemning i en artikel onsdag eftermiddag på B.T., blev læserne spurgt, om de synes, det er en god idé at afskaffe 1000 kronesedlen.

71 procent af de 8.441 stemte 'nej', mens 29 procent svarede 'ja'.