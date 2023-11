Nationalbanken og den danske regering arbejder på at udfase tusindekronesedlen, skrev Børsen tirsdag.

Nyheden om at tusindekronesedlen snart kan være fortid i Danmark møder blandede reaktioner.

»Det er jo en del af den her salamimetode, som har været i gang længe, hvor man langsomt ødelægger fundamentet for et ellers ganske udmærket betalingsmiddel, der fungerer skide godt, og som ikke laver strøm og ikke kan overvåges. Og det, synes jeg, er super synd,« siger Anders Kjærulff, stifter af bevægelsen Bevar Kontanter, til B.T.

Men hvor 1000-kronesedlens usikre fremtid møder ærgrelse hos Anders Kjærulff, har piben en anden lyd hos Jan Damsgaard, der er professor i digitalisering ved CBS.

»Jeg synes jo, det er glædeligt,« siger han og fortsætter:

»Det er noget, som der har været behov for i et stykke tid. Der er ikke rigtig nogen legitim grund til at betale med en tusindkroneseddel længere i det her digitaliserede samfund.«

Jan Damsgaard peger blandt andet på, at tusindekronesedlen har to funktioner. Betalingsmiddel og værdiopbevaring.

»Det bliver sådan nogle madraspenge, og det lugter langt væk af sort økonomi, lidt momssvindel, skatteunddragelse.«

For danskerne betyder det, at en pengeombytning vil foregå i en periode. Her skal danskerne bytte deres tusindkronesedler til andre pengesedler, og det skal gå relativt hurtigt, mener Jan Damsgaard.

Udover en udfasning af 1000-kronesedlen vil regeringen ifølge Børsens kilder også sænke grænsen for, hvor meget det er tilladt at betale i kontanter.

Den nuværende grænse på 20.000 kroner blev indført i 2021. Før lød den på 50.000 kroner.

»Jeg synes, det er synd, fordi hvis man bliver ved med de her ting, så bliver kontanter ikke bare et sekundært betalingsmiddel, men så holder det op med at fungerer, og så driver vi jo i armene på et digitalt samfund, hvor alt vores betaling er digital. Så betyder det også at alt vores betaling potentielt er overvåget,« siger Anders Kjærulff og uddyber:

»Det handler i sidste instans om vores rettigheder som borger. Det handler om, at staten ikke vil acceptere, at vi benytter os af den her service. Det er en rettighed, vi hidtil har haft. Man siger, at kontanter er et validt betalingsmiddel. Det kan godt være, at alle ikke bruger kontanter i øjeblikket, men, at vi gerne vil have muligheden i fremtiden. Hvorfor skal det tages fra os?«

B.T. har været i kontakt med Nationalbanken. De har ingen kommentarer.

Nationalbanken har dog indkaldt til pressemøde torsdag om 'kontantområde'.