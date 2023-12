Et skilt hos byggemarkedskæden Harald Nyborg har i weekenden vakt opsigt.

'Pga. af lav kassebeholdning kan vi desværre i perioder afvise betaling med 1000 kr. sedler ved køb under 500 kr.,' står på skiltet hos Harald Nyborg i Slagelse.

Det er dog i direkte strid med loven, når virksomheder ikke tager imod kontanter, og skiltet er nu blevet fjernet igen.

Det oplyser Gert Sand, der er pressechef hos Harald Nyborg, præcis 15 minutter efter B.T.s henvendelse mandag middag.

»Skiltet er fjernet og det var en fejl fra vores side, da vi ønsker at gøre opmærksom på, at vi i perioder kan være løbet tør for byttepenge, og dermed muligheden for at kunne veksle, men vi gør, hvad vi kan for at undgå dette,« siger pressechefen.

Danskerne forsøger i stor stil at komme af med 1000-kronesedlerne, der 31. maj 2025 vil være ubrugelige.

Blandt andet er butikkerne hos Coop ramt af mangel på sedler til at betale tilbage, så det nogen steder er mønter, der bruges som byttepenge på 1000-kronesedler.

Og så ses det også, at der købes tyggeummi med 1000-kronesedler.

I et konkret eksempel har et af Menys supermarkeder på Nordsjælland i sidste uge oplevet, at 100 personer er kommet og købt en pakke tyggegummi eller lignende til mellem ti og tyve kroner, hvor de har betalt med en 1.000-kroneseddel.

Derfor er der et ønske fra Jannick Nytoft, der er direktør for De Samvirkende Købmænd, om at få lavet en ændring af loven, så der skal købes for 100 eller 200 kroner, før butikken er forpligtet til at tage imod en 1000-kroneseddel.

Altså et beløb noget lavere, end der i weekenden skulle til for at betale med 1000-kroneseddel i Harald Nyborg.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) slår til DR fast, at han ikke vil fjerne muligheden for at betale med 1.000-kronesedler.

Ministeren oplyser dog, at han har bedt forbrugerombudsmanden om at se på, hvor grænsen går mellem reelle betalinger og veksling af penge inden for kontantpligten.

B.T. har tidligere talt med ægteparret Ninna og Kaj, der er utilfredse med, at 1000-kronesedler forsvinder, og protesterer med kun at betale med kontanter.

