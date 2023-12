Supermarkeder kæmper lige nu med at give byttepenge til de kunder, der betaler med 1000-kronesedler, der fra 31. maj 2025 vil være ubrugelige.

Helt konkret har '365 Discount' på Christianshavn i København sat et billede op med den her tekst:

'Byttepenge til 1000 kr. sedler gives tilbage i mønter.'

Hele sedlen kan læses her:

Her ses skilt taget ved kassen hos 365 Discount.

365 Discount er ligesom Brugsen og Kvickly en del af dagligvarekæden Coop.

»Vi oplever en stigning i antal betalinger med 1000 kronesedler,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, og tilføjer:

»Det kan i tilfælde som dette give problemer med at have byttepenge nok, så vi bliver nødt til at give tilbage i mønter. Men vi gør, hvad vi kan for at kunne give tilbage i sedler.«

Man tænker jo, kunderne skal have en sæk med, så der er plads til alle de mønter, der gives tilbage for en 1000 kroneseddel. Kan du ikke godt se, det her er ret besværligt for kunderne?



»Jo, det er bestemt ikke hensigtsmæssigt for nogle af parterne. Derfor gør vi som sagt, hvad vi kan for at have byttepenge nok, også i sedler,« siger informationsdirektøren.

Kontantreglerne er sådan, at virksomheder er forpligtet til at tage imod kontanter som betaling.

Både De Samvirkende Købmænd og Dansk Erhverv har meldt ud, at de ønsker en lempelse af reglerne, så virksomhederne ikke skal tage imod 1000 kronesedler, hvis kunderne køber en mindre ting.

I et konkret eksempel har et af Menys supermarkeder på Nordsjælland i sidste uge oplevet, at 100 personer er kommet og købt en pakke tyggegummi eller lignende til mellem ti og tyve kroner, hvor de har betalt med en 1.000-kroneseddel.

Det har Jannick Nytoft, der er direktør for De Samvirkende Købmænd, oplyst til B.T.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) slår til DR fast, at han ikke vil fjerne muligheden for at betale med 1.000-kronesedler.

»Det er vigtigt, at vi stadig kan betale med en 1.000-kroneseddel i butikkerne, som vi plejer,« siger ministeren i en skriftlig kommentar til DR.

Ministeren oplyser dog, at han har bedt forbrugerombudsmanden om at se på, hvor grænsen går mellem reelle betalinger og veksling af penge inden for kontantpligten.

