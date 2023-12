Debatten om betalingen med 1000-kronesedler fortsætter med at buldre afsted.

Endnu en supermarkedskæde bliver nu taget i ikke at ville tage imod 1000-kronesedler fra kunder, selv om det er i strid med loven.

Den her gang er det Kvickly, der har sagt nej til en kunde.

»Jeg blev stiktosset, da jeg ved kassen fik at vide, at de ikke tog imod 1000-kroneseddel, « siger Heidi Nielsen, der fik beskeden af en ekspedient hos Kvickly i Kalundborg.

Her er Heidi Nielsen, der er dybt utilfreds med Kvickly i Kalundborg. Foto: Privat Vis mere Her er Heidi Nielsen, der er dybt utilfreds med Kvickly i Kalundborg. Foto: Privat

Kvickly er tredje supermarkedskæde, der nu bliver taget i enten ikke at ville tage imod 1000-kroneseddel eller kræver, at der købes varer for et særligt beløb for at ville godtage det.

Senest har kunden Bill Larsen fortalt, hvordan Netto i Hvidovre C ikke kunne godtage en 1000 -kroneseddel med mindre, der blev købt varer for mindst 500 kroner.

Og kunden Tom Christensen har forklaret, at Rema 1000 i Viby ved Aarhus kun vil tage imod 1000-kronesedler, hvis kunden køber for mindst 600 kroner.

»En ældre dame betaler for sine varer med en 1000-kroneseddel. Så siger den unge ekspedient, at den må hun ikke tage imod, og så siger den ældre dame, at hun ikke har andre sedler, og så går det hele i stå,« sagde Tom Christensen tirsdag til B.T.



Her er Tom Christensen, der er dybt forundret over behandlingen hos Rema 1000. Foto: Privat Vis mere Her er Tom Christensen, der er dybt forundret over behandlingen hos Rema 1000. Foto: Privat

Der ud over er det også kommet frem, at byggemarkedskæden Harald Nyborg i weekenden krævede, at kunderne købte for 500 kroner, hvis de ville betale med 1000-kroneseddel.

Det stod på et skilt, der dog blev fjernet mandag efter B.T.s henvendelse.

Coop: Kontakter supermarkedet

Ledelsen for både Netto, Rema 1000 og Harald Nyborg har alle erkendt, at det var en fejl ikke at ville tage imod 1000-kroneseddel med mindre, der blev købte for 500 eller 600 kroner.

Kvickly hører under Coop-koncernen, og her er meldingen også ret klar.

»Vi skal tage imod 1000- kronesedler. Men når en butik pludselig oplever en stor stigning i betaling med store kontanter, kan man løbe tør for byttepenge,« siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop.

Vil I sørge for at gøre opmærksom på det her igen over for butikkerne i Coop, så der er kontanter nok i beholdningerne?



»Ja,« svarer informationsdirektøren.

Hvornår vil I så tage fat i butikkerne, og forklare, at der skal være kontanter nok i beholdningerne, som du siger »ja« til, I vil gøre?



»Vi gør det lige nu på ugentlig basis. Senest i fredags, og vi gør det igen i denne uge. Der udover gør vi det i de enkelte butikker med det samme, når der er et tilfælde, som det I nævnte her,« siger han og slutter:

»Men der kan alligevel forekomme tilfælde, hvor der har været ekstraordinært mange store sedler i en butik, så der opstår midlertidigt problem med at have byttepenge nok.«

Det har allerede været fremme, at folk har købt ret små varer som tyggegummipakker, der koster 10 til 20 kroner, hvor de har betalt med 1000-kroneseddel, og det er med til at presse supermarkedernes pengebeholdning.

Heidi Larsen slår fast, at det var varer for et helt andet beløb, hun ikke kunne betale med 1000-kroneseddel.

»Jeg havde altså varer for 331 kroner, så det var ikke bare en lille ting, der var købt for at komme af med 1000-kroneseddel,« siger hun.