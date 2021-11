Donald Trump kommer nu med et opsigtsvækkende indspark til dødsulykken, hvor skuespilleren Alec Baldwin ved et tragisk uheld skød og en fotograf.

»Måske ladede han den selv. Der er noget galt med den fyr. Han er syg,« lyder det fra den tidligere præsident.

Ifølge Independent er påstandene fremkommet i podcasten 'Chris Stigall Show' her to uger efter, at Alec Baldwin affyrede en ladt pistol, som han troede var en attrap på settet til filmen 'Rust'. Det kosetde Halyna Hutchins livet.

Nu kommer Donald Trump altså med sin utvetydige holdning til hændelsen – og til Alec Baldwin.

Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber Vis mere Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber

»Hvis de gav mig en pistol, ville jeg aldrig rette den mod nogen og affyre den,« siger Donald Trump:

»Et naturligt instinkt ville nok få mig til at pege den op i luften, men man kunne også tjekke, om det var ladt. Men hvem ville tage en pistol, rette den mod en fotograf og trykke på aftrækkeren, og så er hun død.«

Det skal her tilføjes, at Donald Trump ikke har det bedste forhold til Alec Baldwin, der har været en stor kritiker af ekspræsidenten. Eksempelvis har skuespilleren i flere år fast parodieret rigmanden i forbindelse med satire-programmet 'Saturday Night Live'.

Sønnen Donald Trump Jr. har også efter dødsulykken været ude og håne Hollywoodstjernen og har endda solgt en t-shirt med teksten 'Våben dræber ikke mennesker. Alec Baldwin dræber mennesker'.

Donald Trump siger nu:

»Han er en forstyrret fyr, og der er noget galt med ham. Jeg har betragtet ham i årevis, og han kommer også i slagsmål med journalister... altså, jeg kan ikke lide journalister, selv om nogle har talent, men man skal ikke slås med dem. Han er uforudsigelig og skingrende skør,« lyder det i podcasten 'Chris Stigall Show'.

Her får den tidligere præsident også lige kommenteret på Alec Baldwins Donald Trump-parodi.

»Jeg synes, at han var frygtelig dårlig til at immitere mig, og de lod ham gøre det i årevis,« lyder det.

Undersøgelserne af dødsulykken er endnu ikke afsluttet.