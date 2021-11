Enkemanden til den skuddræbte filmfotograf Halyna Hutchins er klar til at lægge sag an.

Matthew Hutchins har nemlig allieret sig med advokatfirmaet Panish | Shea | Boyle | Ravipudi, der specialiserer sig i personskader og uagtsomme manddrab, efter hans kone mistede livet for to uger siden, da hun ved et uheld blev skudt af skuespiller Alec Baldwin på settet til westernfilmen 'Rust'.

Det fortæller advokatfirmaet selv til TMZ.

Det amerikanske medie mener også at vide, at søgsmålet startes på vegne af enkemanden Matthew Hutchins og parrets niårige søn, Andros, samt at der skulle være adskillige sagsøgte.

Alec Baldwin mødtes med Matthew Hutchins og sønnen Andros. De omfavnede hinanden og fulgtes til mindehøjetidligheden for deres afdøde kollega, kone og mor. Foto: Backgrid Vis mere Alec Baldwin mødtes med Matthew Hutchins og sønnen Andros. De omfavnede hinanden og fulgtes til mindehøjetidligheden for deres afdøde kollega, kone og mor. Foto: Backgrid

Flere advokater har også tidligere udtalt, at der kunne komme et civilt søgsmål om uagtsomt manddrab fra den efterladte familie.

Både forsvarsadvokaten Erlinda Johnson og advokaten David Ring har udtalt til People, at et sådant søgsmål højest sandsynligt vil inkludere alle, der har været ansvarlige for filmen, herunder Alec Baldwin, der udover sin hovedrolle, også var producer på 'Rust'.

Filminstruktøren Joel Souza har også mulighed for at foretage et civilt søgsmål. Han blev ramt i skulderen i samme skudulykke.

Et eventuel strafferetligt søgsmål kan også komme på tale.

Skudulykken efterforskes dog stadigvæk, og endnu er ingen blevet sigtet eller anholdt i sagen.

Her ser det dog ifølge strafferetlige eksperter ikke ud til, at Alec Baldwin vil blive sigtet, da han var uvidende om, at pistolen var ladt, da han skød Halyna Hutchins.

Men distriktsanklager i Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, udelukker ikke at sigte nogen i sagen, har hun udtalt til The New York Times.

Halyna Hutchins blev 42 år.