»Så jeg går ud fra, at jeg tager pistolen op, sigter og siger: 'Bang!'«

Sådan lød det i sekunderne før, Alec Baldwin skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins ved en fejl.

Det skriver Los Angeles Times, som har kreeret en længere artikel om den skrækkelige ulykke efter at have talt med en lang række tilstedeværende vidner.

Ulykken fandt sted torsdag 22. oktober under optagelserne til filmen 'Rust'.



Her var Alec Baldwin uvidende om, at der var skarpladte patroner i pistolen, som han skulle affyre i forbindelse med en scene, og derfor kom han til at dræbe filmfotografen og såre filmens instruktør, Joel Souza.



»Hvad fuck skete der lige?!« skal Alec Baldwin have råbt igen og igen, efter pistolen gik af.

Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber

»Hvad fuck var det? Det brænder!« skal instruktøren Joel Souza have skreget tilbage.

Ifølge vidner skal Halyna Hutchins være faldet om og landet i armene på en anden medarbejder på settet, alt imens blodet skal være strømmet ud fra hendes skudsår.

Flere folk skal være løbet hen til hende, imens de panisk råbte, at der skulle tilkaldes en ambulance.

»Det er ikke godt det her,« skal en medarbejder have sagt direkte til skudramte Halyna Hutchins, som svarede følgende tilbage:

»Nej. Det er ikke godt. Det er slet ikke godt.«

Kort efter tog den 42-årige filmfotograf sit sidste åndedræt og blev erklæret død.

Flere af de vidner, som Los Angeles Times har talt med i forbindelse med artiklen, udtaler, at produktionen på filmoptagelserne generelt var præget af »kaos«.

Da politiefterforskningen stadig er i fuld gang, og de derfor ikke må udtale sig, har de dog ønsket at forblive anonyme.

Halyna Hutchins blev 42 år. Foto: SWEN STUDIOS

Et af vidnerne fortæller, at både instruktøren og filmfotografen faldt omkuld, da Alec Baldwin affyrede skuddet, og at det var tydeligt at se, at det var alvorligt.

»Jeg kiggede på hende (Halyna Hutchins, red.) og kunne se et hul, hvor der strømmede blod ud, og så begyndte folk at skrige, og alt blev kaos,« siger vidnet.

En anden fortæller, hvordan mange tilstedeværende begynde at græde og hulke, mens andre gik i komplet chok.

Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen, men politiet har ikke udelukket, at det vil ske.

Alec Baldwin og hans hustru, Hilaria Baldwin, blev forleden fanget af papparazzier på gaden, hvor hustruen fortalte, at skuespilleren lider af posttraumatisk stress som følge af episoden.



Alec Baldwin udtalte selv, at han ikke kan kommentere sagen, før politiefterforskningen er overstået.