Alec Baldwin er en traumatiseret mand, efter han på et filmset kom til at skyde og dræbe filmfotografen Halyna Hutchins samt såre instruktøren Joel Souza.

Det fortæller skuespillerens kone, Hilaria Baldwin, til New York Post.

Efter ulykkens omfang blev kendt, forlod hun og parrets seks børn familiens hjem i New York for at beskytte sig selv fra medierne.

Uden at have en klar destination i tankerne, satte Hilaria Baldwin sig bag rattet og kørte, og til sidst endte familien i Manchester i Vermont, hvor Alec Baldwin siden har gjort dem følge.

»Jeg har fået Alec herop, fordi vi skal sørge over Halyna (Hutchins, red.) død. Alec har oplevet noget traumatisk, og jeg forsøger at begrænse hans PTSD,« siger hun.

»Man ser, hvad der sker med politifolk og soldater, når de oplever den her slags. Det er traumatisk, og vi er kommet herop for at få ro.«

Adspurgt om hun tror, at hendes mand vender tilbage til skuespilgerningen, er hun håbefuld, men langt fra sikker.

Hun fortæller, at han har brug for plads, så hun kan tage sig af ham og hans mentale helbred.

»Det er en forfærdelig ting, der er sket. Alec har det forfærdeligt,« siger hun.

Alec Baldwin selv har også udtalt sig om sagen denne weekend. Noget, der fandt sted i vejkanten i Vermont, efter medierne i flere dage har fulgt efter familien.

»Jeg må ikke komme med nogle udtalelser om sagen, da der er en efterforskning i gang,« understreger Alec Baldwin flere gange.

Han satte dog nogle ord på sin relation til filmfotografen Halyna Hutchins.

»Hun var min ven,« sagde han.

Interviewet sluttede, da Alec Baldwin fortalte, at hans børn sad i bilen og græd.

»Fordi I følger efter os,« tilføjede Hilaria Hutchins.

Santa Fe Countys sherifkontor er lige nu i gang med at efterforske sagen for at finde ud af, hvem der har ansvaret for den tragiske ulykke.

Svar, som også Baldwin-familien ser frem til at få.

»Vi ved ikke, hvad der skete, og vi har de samme spørgsmål som alle andre. Vi vil have svar hurtigere end nogen andre, men vi er også nødt til at respektere myndighedernes proces,« forklarer Hilaria Baldwin.