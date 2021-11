Klikker man sig ind på Nettos Instagram-side, er det ikke ligefrem de sædvanlige slagtilbud, der vælter frem.

»Vi har fået ubudne gæster,« som det lyder fra Henrik Vinther Olesen, kommunikationsdirektør hos Salling Group, koncernen bag lavpriskæden.

Sagt med andre ord: Nettos Instagram-profil er blevet hacket.

Så her søndag morgen kan de knap 70.000 følgere bestemt ikke se, at de følger en stor dansk supermarkedskæde.

I stedet ligger der ni sceniske billeder, der oser af natur og storbystemning suppleret af et lille videklip fra tv-serien 'Peaky Blinders'. Det ældste opslag ser ud til at være lagt på tidligt søndag morgen.

I profilteksten står en kort tyrkisk sætning: 'Güç verilmez, elde edilir' – det betyder noget i retning af 'magt gives ikke, den opnås'.

Ifølge Henrik Vinther Olesen er det dog tidligere på ugen, at hackerangrebet har fundet sted.

Lige siden har man hos Salling Group forsøgt at få løst problemet. Indtil videre uden helt.

»Sammen med Facebook (der ejer Instagram, red,) kæmper vi med at få styr på det, og vi forsøger at finde ud af, hvordan det skal tackles,« siger kommunikationsdirektør Henrik Vinther Olesen:

»Den her slags er åbenbart lidt mere kompliceret, så det er noget med lige at få justeret på det rette eller eventuelt slukke for den, hvis det er det, der skal til for at få bragt den tilbage.«

Mens billederne på Nettos Instagram-profil altså ikke leverer et eneste godt tilbud, har de tilsyneladende alligevel haft en vis appel til brugerne. I hvert fald har de alle fået tusindvis af likes.

Du kan se Nettos hackede Instagram-side her.