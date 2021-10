Den kan fåes i både sort, grå, mørkeblå eller grøn. Med korte eller lange ærmer og sågar også i en version med hætte.

For den nette sum af det, der svarer til små 180 danske kroner, sælger Donald Trump Jr. en T-shirt, som har skabt harme og forargelse på de sociale medier.

Trøjerne har nemlig teksten:

»Våben dræber ikke mennesker. Alec Baldwin dræber mennesker.«

Sloganet er en lettere omskrivning af pro-gun mottoet om, at det ikke er våben – men mennesker – der dræber.

Den tidligere præsidents ældste søn har fået produceret trøjerne efter sidste uges tragedie i New Mexico, hvor Hollywood-skuespilleren ved et uheld skød og dræbte filmfotografen Halyana Hutchins under en filmoptagelse.

Blot tre dage efter Hutchins død solgte Trump Junior trøjerne på sin hjemmeside, og han har sågar postet et fotoshoppet billede på Instagram, hvor Baldwin selv er iført en af dem.

Sagen er omtalt i flere amerikanske medier. Blandt dem The Dalily Beast og The Hill.

Sådan ser t-shirten ud, som den tidligere præsidents søn har solgt på sin hjemmeside. Foto: Donald Trump Jr. Vis mere Sådan ser t-shirten ud, som den tidligere præsidents søn har solgt på sin hjemmeside. Foto: Donald Trump Jr.

Siden ulykken i sidste uge er Donald Trump Jr. flere gange kommet med udfald mod Baldwin på Instagram.

Kort efter tragedien delte han et billede af skuespilleren og teksten: »Sådan ser det ud, når en tosse, der er modstander af våben, dræber flere mennesker med et våben, end din store samling af våben nogensinde har gjort.«

Nogle dage efter fulgte et billede af tegneseriefiguren Homer Simpson med teksten »Lad os alle se på Alec Balwin, som giver våben skylden.«

Ikke alle er dog lige begejstrede for den trumpske form for humor, og på Twitter raser flere brugere.

»Jeg håber, at Halyna Hutchins familie sagsøger Donald Trump Jr for hver en penny på grund af den ulækre T-shirt, han sælger for at profitere på hendes død,« skriver en bruger eksempelvis på Twitter.

Og en anden er inde på noget af det samme:

»Lad os for et øjeblik glemme, at Donald Jr og resten af familien Trump hader Alec Baldwin. Han prøver bogstaveligt talt at tjene penge på en kvindes forfærdelige, tragiske død ved en ulykke. Jeg håber, hendes familie vil sagsøge ham for hver en penny, han tjener på denne trøje og mere.«

Alec Baldwin er udover sin karriere som skuespiller også kendt som fortaler for en skærpelse af våbenlovene i USA.

Desuden er han en kendt kritikere af den tidligere præsident. Baldwin har gentagende gange portrætteret Trump Senior i satireprogrammet »Saturday Night Live.«