»Himlen er rød af flammer og røg.«

Store dele af ferieøen Rhodos står uden strøm og vand efter en kraftig skovbrand har udviklet sig og ødelagt nogle elmaster.

Katharina Lind er en af de danskere, der i øjeblikket befinder sig på Rhodos. Hun ankom til ferieøen lørdag, og sidenhen har det kun været kaos.

»Himlen er helt orange, og der er en kæmpe røgsky, som bare bliver værre og værre og kommer tættere og tættere på. Vi har ikke haft strøm siden klokken 15,« fortæller hun.

»Det regner med aske, og vi stinker af røg allesammen. Vi har ærlig talt ikke lyst til at lægge os til at sove,« siger hun og fortsætter:

»Hotellet kører på nødgeneratorer, og dalen er fuld af røg. Alle gæster er paniske og uvidende, og vi er nervøse for, hvad der skal ske. Vi får intet at vide.«

Hun fortæller desuden, at flere gæster på hendes hotel er blevet bedt om at have taskerne pakket og klar.

Branden brød ud i Soroni, bag Panagia Pantanassa omkring klokken 14 søndag middag.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Branden voksede hurtigt og bevægede sig mod den berømte Sommerfugledal, hvor myndigheder evakuerede beboere og turister. Det skriver flere medier som keeptalkinggreece.

Alle styrkerne fra Rhodos Brandvæsen er blevet varslet om situationen. Konkret opererer 30 brandmænd, 12 køretøjer, 3 brandvæsener og den russiske Beriev-200 på stedet.

Flere rejseselskaber har desuden orienteret deres gæster om brand og strømsvigt, men ifølge presseansvarlig Kiki Wiese hos selskabet TUI, er deres 1.500 danske gæster ikke i alvorlig fare.

»Vi har orienteret vores gæster. Vi har nogen, der flyver hjem fra Rhodos til Aalborg og København i aften, og det kan de gøre uden problemer,« siger hun og fortsætter:

»Men ellers afventer vi situationen.«

Foto: DAMIANIDIS LEFTERIS Vis mere Foto: DAMIANIDIS LEFTERIS

Også hos Spies er der sendt en besked ud til feriegæster:

»Vi har skrevet rundt til alle vores gæster omkring situationen. De fleste af vores gæster befinder sig på den anden side af øen i forhold til branden, men alle er selvsagt påvirket af strømafbrydelsen,« siger Carlos Cebrian, der er produktchef hos Spies.

Han bemærker også, at der ikke burde være nogen problemer med at komme hjem til Danmark i dag, men at man højst vil kunne opleve få forsinkelser.

Der forventes en vanskelig nat på Rhodos, da branden fortsat er ude af kontrol på grund af stærk vind. Som det ser ud nu, bevæger branden sig mod Kalithies.