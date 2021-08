Det populære feriested Rhodos oplever lige nu voldsomme skovbrande.

Det har blandt andet forårsaget, at store dele af øen står uden strøm og med mangel på vand.

De to danske rejseselskaber TUI og Spies bekræfter søndag aften over for B.T. situationens tilstand og fortæller samtidig, at de har sendt en besked ud til deres gæster, der befinder sig på øen.

»Vi har orienteret vores gæster. Vi har nogen, der flyver hjem fra Rhodos til Aalborg og København i aften, og det kan de gøre uden problemer,« siger presseansvarlig hos TUI, Kiki Wiese, fra TUI og fortsætter:

»Men ellers afventer vi situationen.«

TUI har cirka 3000 nordiske gæster, heraf 1500 danske på Rhodos i disse dage.

Også hos Spies, der lige nu har 1060 gæster på den græske ø, er der røget en besked ud til feriegæster:

»Vi har skrevet rundt til alle vores gæster omkring situationen. De fleste af vores gæster befinder sig på den anden side af øen i forhold til branden, men alle er selvsagt påvirket af strømafbrydelsen,« siger Carlos Cebrian, der er produktchef hos Spies.

Han bemærker også, at der ikke burde være nogen problemer med at komme hjem til Danmark i dag, men at man højst vil kunne opleve få forsinkelser.

Branden brød ud i Soroni, bag Panagia Pantanassa omkring klokken 14 søndag.

Den voksede hurtigt og bevægede sig mod den berømte Sommerfugledal, hvor myndigheder evakuerede beboere og turister. Det skriver flere græske medier som eksempelvis greekreporter.

Alle styrkerne fra Rhodos Brandvæsen er blevet advaret. Konkret opererer 30 brandmænd, 12 køretøjer, 3 brandvæsener og den russiske Beriev-200 på stedet.