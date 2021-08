Mennesker, der dør, og paniske turister, der bliver evakueret.

Det er realiteten i den sydvestlige del af Tyrkiet, hvor naturbrande har raseret de seneste dage.

Og det har efterladt kendiskokken Umut Sakarya hjerteknust.

Den 30-årige tidligere 'Vild med dans'-stjerne er nemlig født og delvist opvokset i Tyrkiet, hvor han boede, indtil han fyldte 12 år.



»Det er hjerteskærende, det der foregår lige nu,« siger den tydeligt berørte kok, da B.T. fanger ham over telefonen.

Umut Sakarya. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Umut Sakarya. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»De er helt hjælpeløse over for den her kæmpe naturkatastrofe, fortsætter han.«

Umut Sakarya har masser af familie, der bor i Tyrkiet – deriblandt sin far.

Kokken kan dog trøste sig med, at familien bor længere inde i midten af landet og derfor ikke umiddelbart er i fysisk fare.

»Men det er stadig helt forfærdeligt for alle tyrkere,« siger Umut Sakarya, der selv skal til Tyrkiet til september.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Umut Sakarya (@umutsakarya)

»Jeg snakkede lige med min kusine i går, og hun fortalte, at de ikke har kunnet sove i flere dage. Det er folk, der mister livet, og nogle af de smukkeste naturområder, som bliver brændt til grunden. Der kommer til at gå årtier, før alt det her er repareret,« fortsætter han.

Indtil videre har mindst otte personer mistet livet som følge af næsten 100 separate naturbrande, der siden onsdag har hærget den sydvestlige del af Tyrkiet.

Det er den hidtil største brand i Tyrkiet og flere tusinde tyrkere og turister er blevet evakueret, men ifølge myndighederne er alle brande på nær ti dog nu under kontrol.

Det er ikke kun Tyrkiet, der er plaget af naturbrande i disse dage.



Også Italien og Grækenland er hårdt ramte som følge af en ekstrem varm luft, der i øjeblikket strømmer op over Sydøsteuropa fra det nordlige Afrika.