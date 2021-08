Sent søndag aften stod møbelfabrikken Kiim Møbel- & Stelfabrik i Hadsund i flammer.

Først adskillige timer senere fik brandvæsenet slukket branden – som havde forårsaget store skader.

»Der var virkelig ild løs. Meldingen derudefra gik på kraftige brandskader,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, til Newsbreak.

Søndag aften måtte politiet advare borgerne i lokalområdet mod at færdes udendørs på grund af røgudviklingen.

Kl. 2213 anmeldelse om brand i møbelfabrik Hobrovej 74 i Østergårde ved Hadsund. Brandvæsen og Politi til stede. Røgfanen går i østlig retning og beboerne i røgfanen bedes holde sig inden døre og lukke for døre og vinduer. Vagtchefen Nordjyllands Politi #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 1, 2021

Ifølge Nordjyske fik brandfolkene først slukket branden ved 5-tiden mandag morgen.

På det tidspunkt stod ikke meget af møbelfabrikken tilbage.

To tredjedele af en stor hal med møbeldele var udbrændt, men brandfolkenes indsats førte heldigvis til, at ilden ikke nåede at sprede sig til andre bygninger.

Årsagen til branden er stadig ukendt.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Der var ingen personer til stede i møbelfabrikken, da branden opstod. Ingen er kommet til skade.