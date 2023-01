Lyt til artiklen

Adskillige advarsler blev ignoreret i tiden op til den dramatiske dag, hvor den amerikanske skolelærer Abigail Zwerner blev skudt af en seksårig elev.

Det skriver New York Post.

Ifølge hendes kollegaer havde hun adskillige gange udtrykt bekymring over elevens adfærd og bedt om hjælp.

Blandt andet havde den seksårige skrevet en seddel til hende, hvoraf det fremgik, at han hadede hende og ønskede at sætte ild til hende. Det oplyser skolelærerforeningen til avisen The Washington Post.

Skudepisoden fandt den 6. januar i år, hvor den seksårige elev medbragte en pistol i klassen og skød sin lærer. Foto: ABC AFFILIATE WVEC/Scanpix Vis mere Skudepisoden fandt den 6. januar i år, hvor den seksårige elev medbragte en pistol i klassen og skød sin lærer. Foto: ABC AFFILIATE WVEC/Scanpix

Ifølge Zwerner havde skolens ledelse blot sagt, at hun skulle ignorere det, da hun forelagde sedlen for dem.

Det var 6. januar, at den lille dreng tog pistolen med i sin taske, før han mødte op på skolen, Richneck Elementary School, i den amerikanske by Newport News.

Midt i timen trak han ifølge politiet pistolen og skød Abigail Zwerner.

Hun blev efterfølgende kørt til hospitalet og er i dag udskrevet og er i god behold.

Forleden udtalte forældrene til den seksårige sig for første gang i sagen.