»Det sidste, jeg hørte, var, at han skulle flyttes fra én institution til en anden. Det var i september. Jeg blev chokeret, da jeg fandt ud af, at han var løsladt.«

Det fortæller Lehnnon Austria Dominguez til Dagbladet.

Lehnnon Austria Dominguez blev i 2019 stukket ni gange med en kniv ved en hændelse, der ligner den, der tirsdag fik det norske politi til at skyde og dræbe en mand i Oslo.

Dominguez, der for nyligt er flyttet fra Norge til sit hjemland Filippinerne, har kigget gerningsmanden øjnene.

Lehnnon Austria Dominguez blev i 2019 knivstukket af manden som nu er skudt og dræbt af politiet. Foto: Frank Karlsen / Dagbladet Vis mere Lehnnon Austria Dominguez blev i 2019 knivstukket af manden som nu er skudt og dræbt af politiet. Foto: Frank Karlsen / Dagbladet

»Hans blik var helt sort, da han angreb mig. Selv da jeg lå under ham,« fortæller Lehnnon Austria Dominguez over en telefon fra Filippinerne til Dagbladet.

På et pressemøde i dag kunne norsk politi bekræfte, at den nu afdøde 33-årige mand, der angiveligt skulle komme fra Kazakhstan, tidligere er dømt for knivstikkeri.

Et knivstikkeri hvor Lehnnon Austria Dominguez 4. juni 2019 var offer.

Dengang foregik angrebet også i bar mave, mens den afdøde råbte »Allahu Akbar« til de mange forbipasserende.

Gerningsmanden blev i 2020 kendt skyldig i drabsforsøget, men fordi han lider af skizofreni, fandt retten ham uegnet til almindelig straf.

I stedet blev han dømt til behandling i psykiatrien. En behandling som han siden mandag skulle have fået orlov fra.

»Under retssagen sagde jeg, at han kunne gøre det igen. Han var en farlig mand,« fortæller Lehnnon Austria Dominguez.

Og tirsdag var det så næsten ved at gå galt igen.

Norsk politi skød og dræbte en mand, der truede flere på gaden i Oslo tirsdag 9. november. Foto: Dagbladet Vis mere Norsk politi skød og dræbte en mand, der truede flere på gaden i Oslo tirsdag 9. november. Foto: Dagbladet

Manden, der ifølge Dagbladet skulle have være med i flere tv-serier og film, blev skudt og dræbt af det norske politi.

En tjenesteperson blev skadet i mødet med gerningsmanden, men derudover er der ikke andre tilskadekomne.

Da Lehnnon Austria Dominguez blev angrebet i 2019, slap han ikke så let.

»Pludselig kommer denne fyr ud af ingenting mod os. Han så virkelig sur ud og havde en kniv,« fortalte Lehnnon Austria Dominguez dengang om oplevelsen.

Manden skulle dengang have forsøgt at angribe en af Lehnnon Austria Dominguez' kolleger, da Domingueuz gik imellem.

Her forsøgte gerningsmanden at knivstikke flere gange, indtil kniven kom ind fra siden. Dominguez slap væk, men blev igen angrebet. Og på grund af stiksårene havde han svært ved at forsvare sig.

I alt blev han stukket ni gange med kniven.

Til Dagbladet tirsdag fortæller Lehnnon Austria Dominguez, at han har tilgivet manden, efter han under retssagen hørte om den nu afdødes historie.

»Han kom fra et andet land end Norge, ligesom mig. Han havde haft det vanskeligt. Jeg følte med ham. Derfor tilgav jeg ham. Jeg føler ikke noget had til ham, for det han gjorde mod mig, men det betyder ikke, at jeg ikke ønsker retfærdighed.«