»Det er udskammelse«

Sådan lyder det fra Michael Kastis, der foruden at være kandidat til byrådet i Aalborg samt regionsrådet for Frihedslisten, også er modstander af coronavaccinerne.

Ligesom så mange andre danskere så han mandag aften pressemøde fra Statsministeriet, hvor der blev lagt op til at genindføre coronapasset.

Og det blev ledsaget af en meget skarp tone henvendt til de personer i Danmark, der ikke er vaccineret.

»Der er en lille gruppe, som ikke spiller efter de spilleregler, der er, når der er en pandemi. Der er ingen undskyldning for ikke at blive vaccineret. Man bærer et ansvar for hele det danske samfund lige nu,« lød det blandt andet fra statsministeren.

Dermed talte statsministeren direkte til blandt andet Michael Kastis, som ikke er vaccineret. Han har også tidligere været med i DR-programmet 'Konspirationsfolket har ordet'.

»Som jeg ser det, er spillereglerne landets love. Vaccinerne er et tilbud, så jeg ser det ikke som at bryde spillereglerne,« siger Kastis og fortsætter:

»Hun taler ned til os. Jeg bliver både ked af det og sur, når jeg bliver talt til på den måde. Jeg ser det som deres sidste våben, men det er ikke i orden.«

Michael Kastis mener, at statsministeren taler ned til dem, der ikke ønsker en coronavaccine. Vis mere Michael Kastis mener, at statsministeren taler ned til dem, der ikke ønsker en coronavaccine.

Michael Kastis har modtaget fire invitationer til at få en vaccine, men han har besluttet, at han ikke ønsker den.

»Jeg ved godt, tilbuddet er der, jeg ved godt, der er coronavirus. Jeg har sat mig ind i det og besluttet, jeg ikke vil have den. Selv hvis jeg fik 250.000 kroner, ville jeg sige nej til at få vaccinen,« siger han og understreger, at mandagens pressemøde ikke har fået ham tættere på, at takke ja til en vaccine. Tværtimod.

»Det her gør bare, at jeg får endnu mere lyst til at holde fast i min modstand mod vaccinerne,« siger han.

Og selvom Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, udtrykte, at man 'lever livet farligt', hvis man ikke er vaccineret, så rykker det ikke ved Michael Kastis' holdning.

Føler du, du lever livet farligt?

»Overhovedet ikke. Hvis jeg mente, jeg gjorde det, ville jeg selvfølgelig blive vaccineret,« siger Michael Kastis.

Hvorvidt coronapasset skal genindføres skal nu besluttes i Folketinget.