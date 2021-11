Det var helt efter bogen, da to direktører i Aalborg Kommunes forvaltninger brugte kommunens penge på italiensk mad, vin og andet godt til ganen.

Det har kommunen oplyst byrådets medlemmer i en skriftlig orientering, som B.T. er i besiddelse af.

Lørdag beskrev B.T., hvordan tre kommunaldirektører har brugt kommunens kreditkort på alt fra hotelophold til rødvin.

I orienteringen omtales sagerne vedrørende direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, Jan Nielsen, og kommunaldirektør Christian Roslev.

For begge direktørers vedkommende vurderes det, at de regninger, der er betalt med skattekroner, er i overensstemmelse med kommunens regler, da det vurderes at være i arbejdsøjemed.

»Det er min opfattelse, at det er konstaterbart, at der ikke er tale om private udgifter, og det er min opfattelse, at udlægget er i overensstemmelse med kommunens regler,« står der i brevet, som vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen er afsender af.

Brevet er sendt ud til alle byrådets medlemmer, mens det blot er Magistratens medlemmer, der er blevet mundtligt orienteret. Og det ærgrer Kristoffer Hjort Storm, der er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at det kun er Magistraten, der har fået den mundtlige redegørelse, for så kan vi andre ikke stille spørgsmål. Jeg har da selv et spørgsmål, jeg gerne vil have svar på,« siger han.

Lørdag gav Kristoffer Hjort Storm udtryk for, at han ønskede en forklaring på sagen.

Har du fået det?

»Ja, vi har fået en forklaring, men jeg ville ønske, den var mundtlig. De mener, det er inden for rammen, og det har jeg ikke juridisk indsigt til at vurdere, om det er,« siger Kristoffer Hjort Storm, der mener, at selvom reglerne er overholdt, så bør man genoverveje, hvad kommunen skal betale for.

»Jeg synes ikke, at kommunen skal betale for, at en privat fond tager på studietur,« siger han med henvisning til Christian Roslevs udgifter til burger og øl, da han med en privat ejendomsfond var i Berlin.

I brevet fra Aalborg Kommune er sagen vedrørende Søren Gais' brug af kommunens kreditkort i forbindelse med overnatning på Helenekilde Badehotel ikke nævnt. Her har kommunen dog tidligere indrømmet, at der er blevet begået en fejl, og dele af beløbet er retmæssigt blevet betalt tilbage – fire og et halvt år efter hotelopholdet.