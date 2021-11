Borgerne har betalt for, at Aalborg Kommunes chefer kunne smide fødderne op på ekstravagante badehoteller og give et helt bord af chefer for flere tusinder kroner vin og pizza.

Det kunne B.T. fortælle lørdag, og regningerne har vækket vrede følelser i de hidtil intetanende borgere.

I Facebookgruppen 'Aalborg diskuterer politik' lægger en borger et billede op af lørdagens historie og skriver hertil:

»Hvad gør vi for at få stoppet den her indsovsede levebrødsadfærd?«

»Nye kræfter der ikke er fedtet ind i årelange håndtryk,« svarer en anden borger i kommentarfeltet.

En stikprøvetagning, som B.T. foretog af de kommunale chefers kreditkortbrug, viste, at der i samtlige tilfælde kunne sættes spørgsmålstegn ved chefernes valg af, hvem der i sidste ende skulle betale deres regninger.

Søren Gais, der er direktør for kommunens Miljø- og Energiforvaltning, blev blandt andet meldt til politiet for at have brugt Aalborg Forsynings kort som kassekredit.

Han har ladet forsyningsvirksomheden, som han er direktør for, lægge ud for et besøg på et luksuriøst badehotel og betalte først tilbage, efter der blev søgt aktindsigt i udlægget.

Jan Nielsen, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, har blandt andet også i slutningen af oktober 2018 skullet betale mad og ti glas rødvin på en italiensk restaurant i byen efter et møde i Socialchefforeningen Nordjylland.

Her var det heller ikke det private kreditkort, der blev hevet op af lommen, og kommunens kort blev dermed over 6.000 kroner fattigere efter den restaurantoplevelse.

I forbindelse med mødet blev yderligere syv bilag, der var udlæg til samme private chefforening, også kørt gennem kommunens betalingskort.

»Svindlere,« skriver et medlem af Facebookgruppen.

»De skider på vores hårdttjente skattekroner,« afslutter han.

Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab ved RUC, sagde lørdag til B.T.:

»Når det ikke er en udgift, som kommunen dækker, skal der anvendes private kreditkort. Det skyldes dels, at det mindsker risikoen for, at der betales for noget som kommunen ikke skal betale, dels at det giver en – omend begrænset – administrativ byrde for kommunen.«

I Aalborg Kommunes 'Forretningsgang for anvendelse af kreditkort’ står det også sort på hvidt, at private køb og udlæg ikke må gennemføres på offentlige kort.

»Hvis man stemmer på det samme, får man sjovt nok mere af det samme!« skriver en borger til sidst i Facebooktråden.