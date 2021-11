Uanset om du er født og opvokset få gader fra den eller bor flere hundrede kilometer fra den, har du hørt om den.

Jomfru Ane Gade.

Og du ved sikkert også, hvad den associeres med.

Klubhits på fuld volumen, dans på bordene og fulde unge mennesker, der går fra bar til bar.

Men nu skal gaden have et ansigtsløft.

»Hvis ikke man moderniserer sig på et eller andet tidspunkt, kommer man jo bare håbløst bagud,« lyder det fra Henrik Foget Jensen, der blandt andet er direktør for Zwei Grosse Bier Bar i 'gaden'.

Han og andre, der slår deres forretningsmæssige folder i den kendte festgade, mener, at det er tid til forandring.

»For godt 12 år siden lavede man en skitse til en overdækning af Jomfru Ane Gade, og den har husejerne så trukket frem igen for lidt over et år siden. Og nu er den ved at blive kørt gennem den helt store evaluering,« siger direktøren.

Og det er lige præcis denne overdækning, der skal være startskuddet til en omorganisering af gaden. Det skal være en fuldstændig gennemsigtig klimaskærm, der regulerer vind og vejr og giver læ, uden at det skal blive en arkade, som Henrik Foget Jensen beskriver det.

Forhåbningen er, at det skal trække restauranter, cafeer og andre typer butikker til, der kan supplere Jomfru Ane Gades natteliv med tilsvarende aktivitet om dagen.

»Der er ikke behov for kun at have noget om natten. Vi har faktisk også behov for at bruge nogle kvadratmeter om dagen og i det hele taget få en større diversitet.«

Ifølge Henrik Foget Jensen er det kun gået opad for gadens natteliv, men nedad for diversiteten, og det fungerer ikke i længden.

»Man behøver ikke være professor for at se, at der altid står 'til leje'-skilte i Jomfru Ane Gade. Hvis vi trækker det en generation tilbage, stod der altid en masse lejere og ventede på at få lov til at leje sig ind,« siger han og tilføjer:

»Nu har der været lokaler, der har stået tomme i et år eller to, og vi har ikke behov for at de lokaler åbner som natdrift igen. Det ville egentlig bare være at lave nogle dårlige produkter mellem hinanden. Vi skal bruge de her lokaler til at løfte gaden om dagen,« konstaterer han.

Og selvom projektet har været mere end et årti undervejs, ser det nu ud til, at det får vind under sejlene.

»Vi håber at blive helt enige om at sætte det i gang inden for den næste måneds tid, og så går ingeniørberegningerne i gang. Med lidt held står det færdigt i 2023.«