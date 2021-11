Misbrug af stoffer og alkohol. Store psykiske problemer og flere domme for grov vold og overfald.

Det er billedet af en meget syg mand, der tegner sig efter gårsdagens angreb i Norge, hvor en efter alt at dømme psykisk syg mand gik amok med en kniv på åben gade og gik til angreb på flere personer.

Manden blev for blot få måneder siden prøveløsladt fra den institution, hvor han afsonede en behandlingsdom.

Det skriver både Dagbladet og VG.

»Han slap ud for tidligt,« siger hans bedste ven nu til VG og retter en hård kritik af sundhedsmyndighederne for ikke at have givet manden den hjælp, han havde brug for.

Sagen om den 33-årige mand, der tirsdag morgen blev skudt og dræbt af politiet i Oslo, har i den grad rystet Norge.

Med bar overkrop og på bare tæer løb den kasakstanske mand rundt i de regnvåde gader i bydelen Bislett med en stor kokkekniv i hånden.

Her forsøgte han at angribe en kvinde og en mand, før han blev stoppet af politiet.

To gang blev han kørt ned af politiet, inden gerningsmanden sprang ind i politibilen og stak en betjent med kniven.

Kort efter blev den 33-årige skudt og dræbt af politiet.

De to civile ofre og to politifolk pådrog sig skader efter angrebet. Igen af dem livstruende.

Efter episoden er det væltet frem i de norske medier med historier om manden, som tidligere havde været på kant med loven og dømt for alvorlig kriminalitet.

Lehnnon Austria Dominguez er stået frem og har fortalt, hvordan han helt umotiveret blev overfaldet og stukket i alt ni gange af den nu afdøde mand tilbage i 2019.

Kort før overfaldet dengang blev den 23-årige Nora Sepahyar Stavik, som på daværende tidspunkt boede i kollektiv med manden, truet med en kniv af den nu afdøde i deres fælles køkken.

Hun fortæller til avisen Dagbladet, hvordan hun låste sig inde på sit værelse og var så bange, at hun overvejede at hoppe ud af vinduet.

Lehnnon Austria Dominguez overlevede overfaldet, og den 33-årige blev i december sidste år idømt en behandlingsdom, da retten vurderede, at han ikke egnede sig til almindelig straf.

Efter den seneste tragiske udvikling har en af gerningsmandens bedste venner udtalt sig anonymt til VG.

Han fortæller, at han var sammen med den nu dræbte for bare tre dage siden, og at han på det tidspunkt virkede til at have det godt.

De var på restaurant sammen, og den 33-årige sad med vennes barn på skødet.

Vennen ved ikke, hvad der er sket, siden han sidst så den 33-årige, men han formoder, at han har været påvirket af stoffer.

»Jeg ved ikke, hvad han gjorde i nat. Han boede alene, men jeg er ganske sikker på, at han har taget narkotika – og så har det udviklet sig hen mod morgenstunden. Han må have været utilregnelig, da det her skete,« siger vennen.

Tilbage i 2019 stoppede politiet den 33-årige med en strømpistol, og det mener vennen også, de skulle have gjort denne gang. Han forstår dog godt, at betjentene blev nødt til at handle resolut.

»Han slap ud for tidligt. Jeg har diskuteret det med ham. Der blev lavet en udredning, som sagde, at der var høj risiko for psykose ved rus, men ikke, når han var ædru. Jeg har set denne udredning. Han vidste det. Han vidste, at han ikke skulle være påvirket,« siger vennen blandt andet til VG.

Han er ikke imponeret over de norske myndigheders håndtering af sagen.

»Politiet har nu skudt og dræbt en person, som var underlagt sundhedsvæsenet. Sundhedsmyndighederne var ansvarlig for hans ve og vel og for udredningen af ham, men han fik ikke den hjælp, han havde brug for. Det her kunne være undgået.«