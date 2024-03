Nu kan den kendte iværksætter og virksomhedsleder, Martin Thorborg, også melde sig på banen som en af de personer, der har fået en opkrævning fra Skat på under en krone.

Helt konkret har Martin Thorborg fået en besked i sin e-Boks om, at han skal betale 16 øre til Skat.

»Jeg synes, at det er lidt spild af min tid, at jeg skal åbne netbank og betale 16 øre,« siger han og tilføjer:

»Man skulle tro, at man kunne lave en bagatelgrænse.«

B.T. har i februar skrevet en række artikler om folk, der ligesom Martin Thorborg har fået opkrævninger på Skat på meget små beløb, som kan gøre op i øre.

Det hele startede med Tomas Karlsbjerg, der fik en opkrævning på otte øre fra Skat.

'Betaler du ikke beløbet senest den 15.02.2024, sender vi beløbet videre til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Du får ikke yderligere besked, inden vi før beløbet videre til inddrivelse,' skrev Skat da i opkrævningen til Tomas Karlsbjerg.

Og efterfølgende har Susanne Hansen, og Per Rosenmeyer Hjortshøj fortalt, at de har fået opkrævninger på henholdsvis 30 og 38 øre fra Skat.

Fik regning på fire øre i brev

Endnu vildere er det, at Karsten Sølver Ørum har fået sendt et brev fra Skat med posten om, at han skylder fire øre.

Det koster ellers 25 kroner at sende et fysisk brev.

Altså 625 gange mere, end hvad Karstens regning lød på.

B.T. har i februar spurgt Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, om der ikke er en grænse for, hvor lavt et beløb Skat opkræver hos folk.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat,« svarede Sune Thvilum-Kannegaard på mail og tilføjede:

»Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter.«

'Fjollet' og 'helt gakgak'

På Christiansborg er meldingen fra flere partier, at den måde at opkræve meget små er beløb er »fjollet«, »helt gakgak« og »gør grin med danskernes penge«.

Skatteminister Jeppe Bruus er nu ved at komme med et svar på, hvor mange ressourcer, der bruges på at indkræve småbeløb fra borgerne.

Martin Thorborg, der blev mangemillionær som Jubii-stifter, har besluttet at drille Skat ved at betale en øre for meget, efter han fik opkrævningen på 16 øre.

»For at drille lidt, har jeg indbetalt 17 øre, så nu må vi se, hvordan de håndterer det,« siger han med et smil på læben.