En fremtrædende Venstre-politiker er trådt frem med et særdeles hårdtslående forslag:

Alle bandemedlemmer skal have tvangsfjernet deres børn. Også selvom bandemedlemmerne ikke er dømte.

»Bander rekrutterer voldsomt igennem familier, og derfor skal vi stoppe, at børnene har en chance for at komme ind i kriminalitet. For hvis de får det, så er det jo langt værre,« siger Venstre-politikeren Christian Lilleholt til B.T.

Han er rådmand i landets tredjestørste kommune, Odense Kommune, for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

»Vi skal have stoppet bandernes fødekæde,« siger han.

Historien startede i TV 2 Fyn, der mandag kunne fortælle, at otte kriminelle familier har kostet Odense Kommune 226,8 millioner kroner siden 2009.

»Det, at man er bandekriminel, skal i sig selv være nok til at få ens børn tvangsfjernet,« sagde rådmand Christian Lilleholt i den forbindelse til TV 2 Fyn.

Han uddyber nu forslaget over for B.T. Han mener, at alle personer, der er er registreret som bandemedlemmer hos politiet, skal have tvangsfjernet deres børn.

»Det er i udgangspunktet, hvis man står på bandelisten. Og man behøver ikke være dømt for at være på bandelisten, som jeg forstår det. Men når man er på bandelisten, så opfatter vi dig som bandekriminel,« siger Lilleholt.

Så når man er på bandelisten – også selvom man ikke har begået noget kriminalitet – så skal man have tvangsfjernet sine børn? Er det forslaget?

»Ja.«

Så vil man kunne få fjernet sine børn nærmest automatisk på baggrund af en vurdering hos politiet. Er du sikker på, at den vurdering altid er korrekt?

»Jeg forventer, at den politivurdering er rigtigt.«

Skal den ikke prøves ved en domstol eller en form for råd eller nævn i forbindelse med en tvangsfjernelse?

»Man kan jo altid anke sine afgørelser,« siger Lilleholt og tilføjer, at man med hans forslag skal kunne få sine børn tilbage, hvis man kommer af politiets bandeliste.

Ved udgangen af 2023 havde politiet registreret i alt 1.257 personer som tilknyttet rocker- eller bandegrupperinger.

Der er jo nok tale om mange børn. Har du et indtryk af, hvor meget det vil koste at tvangsfjerne alle børn af folk, der står på politiets bandeliste?

»Det vil være dyrere på den korte bane. Men på den lange bane vil det være markant bedre for vores samfund og for børnene,« siger Christian Lilleholt.

Hvorfor skal det ikke også gælde for andre former for kriminelle?

»Fordi de ikke slår ud i de her opgørelser (over familier som koster kommunen mange penge, red.).«

Mandag formiddag skrev TV 2 Fyn, at regeringen støttede forslaget, men det passer ikke, har Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, efterfølgende sagt til B.T.

I stedet vil regeringen præsentere et mildere lovforslag om, at bandekriminalitet i en familie i højere grad skal tale for at iværksætte en børnefaglig undersøgelse, som potentielt kan føre til blandt andet en tvangsfjernelse.

Det blev allerede besluttet i bandepakken fra 2023 af en række partier.

Det kan du læse mere om HER.