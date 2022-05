Det aarhusianske undervandsorkester Between Music gik i januar konkurs efter en vandskade og et efterfølgende erstatningskrav på omkring fem millioner kroner.

Nu håber orkestret, at deres fans vil give dem kunstigt åndedræt, så de igen kan spille musik under vandet.

I 2019 skulle bandet afholde en af deres særprægede koncerter i et tysk kunstgalleri, men i løbet af natten opstod et læk i én af de store vandtanke, og 1.500 liter vand flød ud og forvoldte skader i et restaurantkøkken under galleriet.

Hverken orkestrets eget forsikringsselskab eller galleriets ville dække skaden, og det resulterede altså i, at orkestret gik konkurs.

Men nu har de startet en crowdfund-indsamling i håbet om at kunne spille igen.

De fem musikere synger og spiller musik på specialbyggede instrumenter, mens de er under vand i store akvarier. De popper engang imellem op for at trække luft ind. Foto: Ambra Vernuccio Vis mere De fem musikere synger og spiller musik på specialbyggede instrumenter, mens de er under vand i store akvarier. De popper engang imellem op for at trække luft ind. Foto: Ambra Vernuccio

»Tusindvis af mennesker har oplevet vores koncerter, og vores videoer er gået viralt flere gange på sociale medier. Vi har derfor en meget stor gruppe, vi kan nå ud til. Det giver et

godt grundlag, og vi håber, at rigtig mange vil støtte os med et større eller mindre beløb,« siger musiker og medstifter Robert Karlsson i en pressemeddelelse.

Målet er at indsamle 40.000 euro, altså lige knap 300.000 kroner. Indtil videre har de fået 22.667 euro, knap 170.000 kroner.

Pengene skal blandt andet gå til nye instrumenter, udstyr og forsikringer.

Between Music har brugt over 10 år på at udvikle konceptet bag undervandskoncerten. Siden 2016 har de rejst verden rundt med deres undervandskoncert 'Auqasonic', hvor de fem musikere spiller og synger på særlige instrumenter fra akvarier fyldt med vand.