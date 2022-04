82 gamle poppeltræer, der stod i midterrabatten på et stykke af Ringgaden i Aarhus, udgjorde så stor en fare for trafikanterne, at de 40 år gamle træer måtte fældes.

Siden januar har der været helt tomt – men nu kommer 200 nye træer til.

Onsdag er de første blevet plantet i den tomme midterrabat fra Silkeborgvej til Langelandsgade.

»Vi er rigtig glade for, at vi igen får træer langs Ringgaden. De forskellige træarter er nøje udvalgt til stedet, og særligt med deres flotte høstfarver kommer de til at pynte på vejstrækningen,« siger Martin Højholt, Projektleder, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Der bliver plantet spidsløn, vintereg og rødask.

De gamle træer måtte fæles, fordi de var blevet gamle og svækkede, fortalte Simon Skov, der er ekspert i risikotræer og seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet i januar.

Det var ham, der vurderede træerne.

De 40 år gamle træer, som stod på strækningen mellem Silkeborgvej og Langelandsgade, smed store grene og var i fare for at vælte. Foto: Aarhus Kommune Vis mere De 40 år gamle træer, som stod på strækningen mellem Silkeborgvej og Langelandsgade, smed store grene og var i fare for at vælte. Foto: Aarhus Kommune

»De smider grene på vejene, og de har et ustabilt rodnet, som gør, at de er i fare for at vælte,« sagde han.

På sigt står blandt andet skillerabatten mellem vejen og cykelstien også over for en forandring. Det bliver dog først en realitet, når det kan indgå i andet anlægsarbejde langs Ringgaden.

De første 120 træer bliver plantet nu, og de resterende skal efter planen plantes i efteråret.

Arbejdet, som starter ved Regensburgsgade, tager et par uger, oplyser kommunen.

Plantningen foregår uden for myldretiden, så den generer trafikanterne mindst muligt. Imens arbejdet står på, lukkes en vejbane i hver kørselsretning.