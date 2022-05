Kasper Ottzen kiggede ham i øjnene, mens blodet løb ud af munden på den unge mand, der få øjeblikke forinden var blevet ramt af skud.

Det var onsdag aften 22. juli 2020. Kasper Ottzen var bare ude på en af sine jævnlige løbeture i det sydlige Aarhus. Men det hele tog pludselig en voldsom drejning.

»Vejret var fantastisk. Helt roligt. Jeg overvejede at løbe hjem, men så besluttede jeg mig for at løbe forbi Væddeløbsbanen.«

Pludselig hørte han stemmer i nærheden. Nogle råbte noget om en hjertestarter, så han satte farten op.

Længere fremme i en hestefold på Travbanen sad en kvinde på hug ved siden af en ung mand.

Manden blødte ud af munden, han hev efter vejret, og øjnene flakkede. Han var lige blevet skudt.

Det var den 25-årige mand og Aarhus-rapper Abukar Hassan Ali, der var kendt under navnet Shmur, som lå der i hestefolden. Han var blevet ramt af to skud under en hashhandel til 1,8 millioner kroner, som gik galt.

Godt en uges tid efter kørte Kasper Ottzen første gang ud til Væddeløbsbanen. Han stoppede op ved hestefolden og tænkte det hele igennem igen. Foto: BYRD / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Godt en uges tid efter kørte Kasper Ottzen første gang ud til Væddeløbsbanen. Han stoppede op ved hestefolden og tænkte det hele igennem igen. Foto: BYRD / Sarah Christine Nørgaard

Mens kvinden sad bag ham, satte Kasper Ottzen sig på hug og holdt hans hoved oppe.

»Vi får øjenkontakt. Blodet løber ud af munden på ham, som om han er ved at blive kvalt i det. Men jeg kan ikke se, han er blevet skudt. Men kvinden fortæller, at det bløder kraftigt omme fra ryggen af.«

»Det var som at se en film.«

Kasper Ottzen rev derfor løbetrøjen af og forsøgte at stoppe blødningen med den.

»Jeg er ikke sikker på, det har nogen særlig effekt. Men jeg prøver at holde liv i ham og snakker til ham. Han siger ikke noget, men han kigger mig i øjnene. Han er fuldstændig rolig og skriger ikke. Og så begynder han til sidst at falde lidt hen.«

I det fjerne kan de høre udrykningen nærme sig. Men Shmur er ikke længere ved bevidsthed, da politiet og ambulancen når frem få minutter senere.

»Jeg føler, det hele foregik i slowmotion. Det varede måske sammenlagt i seks-syv minutter. Jeg når at tænke, at han jo er blevet skudt. I princippet kunne gerningsmændene stå lige henne i skoven bag os. Det var skræmmende at tænke på i de sekunder.«

Kasper Ottzen løb hjem i bar mave den aften. Han husker ikke noget fra turen hjem, men han kunne efterfølgende se på sit løbeur, at han havde løbet utrolig stærkt.

Den 25-årige mand og Aarhus-rapper Abukar Hassan Ali, der var kendt under navnet Shmur, blev dræbt af to skud i brystet og i ryggen ved Jydsk Væddeløbsbane i det sydlige Aarhus 22. juli 2020. Foto. Privat Vis mere Den 25-årige mand og Aarhus-rapper Abukar Hassan Ali, der var kendt under navnet Shmur, blev dræbt af to skud i brystet og i ryggen ved Jydsk Væddeløbsbane i det sydlige Aarhus 22. juli 2020. Foto. Privat

Derhjemme opdagede han, at han havde blod på benene, på sine sko og bukser. Og den 25-årige mands kraftige parfume sad i hans næse i lang tid.

»En dag kommer jeg til at gå forbi nogen, der har den samme duft. Så kommer det hele nok til at vende sig i mig.«

I timerne efter kørte han hjem til sine forældre. På vejen derhen stoppede han ved Væddeløbsbanen og talte med nogle betjente. Den unge mand var død, forklarede de. Kasper Ottzen brød sammen, da han fortalte sine forældre om det, der var sket den aften.

Morgenen efter kom han til krisepsykolog.

»Min psykolog sagde til mig, at jeg ikke skulle gå og være nervøs for at blive skudt. Den følelse sad lidt i min krop. Men jeg havde fra starten fornemmelsen af, at han ikke var en tilfældig person, der var på Travbanen den aften.«

Der kommer til at gå flere måneder, før Retten i Aarhus kan afgøre, hvem der er skyldig i skuddrabet på den 25-årige rapper Shmur. Udsættelsen sker, fordi der endnu en gang er dukket nye oplysninger op fra udlandet, som kan være væsentlige for sagen.

Men hver gang billedet af Shmur dukker op på forsiden af aviserne, får Kasper Ottzen et sug i maven. Han har fulgt interesseret med i retssagen – for hvad var det egentlig, han var vidne til den sommeraften?

Kasper Ottzen håber, at Abukar Ali 'Shmur' har mærket, at nogen prøvede at hjælpe ham helt til det sidste. Foto: BYRD / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Kasper Ottzen håber, at Abukar Ali 'Shmur' har mærket, at nogen prøvede at hjælpe ham helt til det sidste. Foto: BYRD / Sarah Christine Nørgaard

»Hver gang jeg har set billedet og en overskrift, så gibber det i mig i et splitsekund. På billederne står han i en hvid og blå trøje. Jeg kan næsten sige med sikkerhed, at det var den, han havde på den dag, da vi fandt ham.«

»Og øjnene husker jeg især. Jeg finder aldrig ud af, hvad der er foregået inde i hans hoved. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg har været den sidste, han har set. Men jeg kunne ikke gøre noget for at redde ham.«

Kasper Ottzen blev i starten af maj i år hædret af Østjyllands Politi ved en dusørceremoni for sin indsats den dag i hesteholden.

Og selvom anerkendelsen er rar, så døde den 25-årige mand stort set i Kasper Ottzens arme den dag. Det har sat sine tydelige spor i ham.

»Den første måned var det begrænset, hvor meget jeg sov om natten. Jeg havde forfærdelige drømme.«

Sagen kort Det ved vi om sagen: Den 22. juli omkring klokken 19 bliver den 25-årige rapper Abukar Hassan Ali, der var kendt under navnet Shmur, dræbt af to skud ved Jydsk Væddeløbsbane i det sydlige Aarhus.

Det skete tilsyneladende i forbindelse med en hashhandel til 1,8 millioner kroner, som gik galt.

En 42-årig mand fra København, som har ernæret sig som hashhandler, er tiltalt for drabet.

Han har erkendt, at han affyrede skud, men mener at det skete i selvforsvar, fordi den nu dræbte 25-årige sammen med de to andre tiltalte i sagen forsøgte at frarøve ham de 1,8 millioner kroner, som han skulle købe 50 kilo hash for af dem.

Det drejer sig om en 26-årig og 23-årig mand. Ifølge den 42-årige var det den 23-årige, som startede med at affyre skud.

Den 26-årige og den 23-årige er tiltalte for at have villet sælge hashen samt røveriet.

Den igangværende retssag blev i første omgang udsat, da der er kommet nye oplysninger i sagen fra den krypterede kommunikationstjeneste SKY ECC.

De nye oplysninger gjorde, at den 23-årige nu også er blevet sigtet for 'forsøg på manddrab' og 'trusler' foruden sin tiltale for at have planlagt at sælge den store mængde hash.

Sagen skulle herefter have været genoptaget 23. februar 2022, men da der er kommet flere nye oplysninger, er sagen nu udsat til august 2022.

Om den nye sigtelse af den 23-årige ændrer noget for den 42-årige, der er sigtet for drabet på Abukar Hassan Ali, er dog endnu uvist. Den 23-årige nægter sig skyldig.

Tre mænd på henholdsvis 46, 42, og 45 år er allerede dømt i den del af sagen, som handler om hashhandlen.

Han har også lagt løbeskoene på hylden. Han plejede at løbe 40-50 kilometer om ugen, men siden den dag på Travbanen har han haft svært ved at komme af sted.

Men enkelte gange er han taget ud forbi området igen.

Han er stoppet op ved hestefolden og har tænkt på de minutter den sommeraften i 2020, hvor han holdt et 25-årigt skudoffer i sine arme i de sidste sekunder af hans liv.