Forsvarsminister Troels Lund Poulsen skal til at tage en stor beslutning nu.

Har han stadig tillid til forsvarschefen, Flemming Lentfer?

Onsdag ved middagstid var han endnu ikke klar til at svare.

B.T. fangede ministeren på hans vej videre fra en fejring af Hjemmeværnets 75-års jubilæum.

På vej ind i ministerbilen fortalte Troels Lund Poulsen, at nu skulle han videre for blandt andet at kunne tage stilling til, om han har tillid til forsvarschefen.

Han skal læse en spritny redegørelse i sagen om den danske fregat Ivar Huitfeldt, der tidligere på måned stod midt i et droneangreb i Det Røde Hav uden at kunne skyde missiler afsted.

Har du stadig tillid til forsvarschefen?

»Jeg tænker, at jeg lige vil have lejlighed til nu at læse den foreløbige redegørelse, der er givet til mig. Den har jeg modtaget her til morgen, og jeg har været optaget hele formiddagen, så jeg har ikke haft lejlighed til at læse den endnu,« svarer forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmålet er, hvor ansvaret for skandalen ligger. Vidste forsvarschefen for eksempel, at der var problemer med den danske fregat, inden den blev sendt til Det Røde Hav for at beskytte skibstrafikken mod den yemenitiske Houthi-bevægelse?

Ifølge forsvarsmediet OLFI skrev fregattens skibschef og kommandokaptajn Sune Lund til Søværnskommandoen og brokkede sig, efter at missilerne svigtede under droneangrebet:

»Det er vores klare opfattelse, at udfordringen har været kendt i årevis, uden at der har været den nødvendige og påtrængende forståelse for, at det haster med at løse problemet,« skrev skibschefen.