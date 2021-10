Der er den seneste uge sket et fald i antallet af smittede med RS-virus, og det kan derfor godt tyde på, at epidemien er nedadgående, fortæller ekspert.

Efter snart seks uger, hvor det danske sundhedsvæsen har måtte løbe ekstra stærkt, udskyde flere operationer og tilkalde ekstra bemanding, ser det ud til, at antallet af smittede med RS-virus nu er på vej ned.

RS-virus er en forkølelses- og luftvejsinfektion, som primært rammer børn, og i år har situationen af smittede været »helt ekstraordinær«, hvilket kan hænge sammen med nedsat immunitet på baggrund af coronapandemien.

I den seneste uge er der blevet registreret 1.023 smittetilfælde og sammenlignet med ugen forinden, hvor tallet lød på 1.170 smittede, er der altså sket et fald.

Lasse Vestergaard, som er afdelingslæge hos Statens Serum Institut, glæder sig over, at tallet for RS-virus er nedadgående, selvom det stadig er meget alvorligt.

»Jeg tænker, at smitten er toppet for nu. Men vi befinder os stadigvæk på et usædvanligt højt niveau, med fortsat mange indlagte børn,« fortæller han til B.T.

Fakta om RS-virus RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytialvirus.

I vintermånederne er RS-virus den hyppigste årsag til akut bronkitis hos små børn.

RS-virus rammer typisk børn under to år – som oftest børn under seks måneder.

Voksne i alle aldre kan rammes, men de rammes sjældent hårdt.

Børn under seks måneder bliver ofte indlagt, hvis de får RS-virus. Det gælder specielt, hvis barnet har vejrtrækningsbesvær og har svært ved at spise, drikke og sove. Kilde: SSI.dk

Han påpeger dog, at det kun er i de værste tilfælde, at man bliver testet for virussen, og derfor er det også vigtigt, at man ikke glæder sig for tidligt.

Det betyder nemlig, at der er langt flere smittede, end hvad tallene fortæller.

»Positivprocenten er stadigvæk høj, hvilket vidner om, at der stadig er høj smitte i samfundet. Vi ser kun toppen af isbjerget, og RSV-mørketallet er ukendt,« siger han.

Her ses det, at antallet af ugentlige, påviste smittetilfælde er svagt nedadgående. Foto: Statens Serum Institut Vis mere Her ses det, at antallet af ugentlige, påviste smittetilfælde er svagt nedadgående. Foto: Statens Serum Institut

Men selvom Lasse Vestergaard håber og tror, at smitten nu har toppet for denne omgang, er det dog stadig for tidligt at sige, om epidemien nærmer sig en afslutning.



»Vi kan ikke forudsige, om epidemien snart er ovre, men lige nu må vi bare glæde os over, at smitten er på vej ned,« fortæller Lasse Vestergaard, som i øvrigt understreger, at man reelt ikke kan vide, om smitten kan vende igen.

Hos Statens Serum Institut følger man derfor også sygdomssituationen tæt, hvilket løbende bliver opdateret på deres hjemmeside.