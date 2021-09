Der er i øjeblikket usædvanlig mange børn, som rammes af forkølelses- og luftvejsinfektionen RS-virus. Alene i sidste uge lå antallet af smittede på 728 personer, og der er muligvis udsigt til endnu højere tal, lyder det fra ekspert.

Inden for de seneste uger har de danske hospitaler måttet løbe ekstra stærkt i takt med en »helt ekstraordinær« stigning i antallet af smittede med RS-virus.

For selvom virussen oftest forekommer i vintermånederne, er situationen i år en helt anden, idet flere børn er smittet og har haft akut behov for indlæggelse.

Fra midten af maj og frem til forrige uge har der nemlig været 1.734 smittetilfælde af RS-virus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

I sidste uge blev der registreret over 700 tilfælde, og det er altså dobbelt så mange, som der plejer at være i vintersæsonen Lasse Skafte Vestergaard

Hvorfor smitten er steget i sommermånederne, er dog uvis. Men ifølge Lasse Skafte Vestergaard, som er afdelingslæge hos Statens Serum Institut, kan det hænge sammen med genåbningen af landet i kølvandet på corona.

»En forklaring på den stigende smitte kan være, at de mindste børn ikke er blevet udsat for RS-virussen i lige så høj grad som normalt, fordi hele samfundet har været lukket ned. Når der kommer en ny smittespredning, er der derfor flere, der er sårbare,« fortæller Lasse Skafte Vestergaard til B.T.

De opadgående smittetal er dog heller ikke noget, der kommer bag på Lasse Skafte Vestergaard. Han forventer nemlig, at tallene kun vil blive endnu højere.

»Jeg tror, at smitten endnu ikke har toppet. Jeg tror, at vi vil se mange tilfælde i den kommende tid – eller, jeg vil i hvert fald ikke blive forbavset, hvis tallene er højere,« fortæller han til B.T.

Fakta om RS-virus RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytialvirus.

I vintermånederne er RS-virus den hyppigste årsag til akut bronkitis hos små børn.

RS-virus rammer typisk børn under to år – som oftest børn under seks måneder.

Voksne i alle aldre kan rammes, men de rammes sjældent hårdt.

Børn under seks måneder bliver ofte indlagt, hvis de får RS-virus. Det gælder specielt, hvis barnet har vejrtrækningsbesvær og har svært ved at spise, drikke og sove. Kilde: SSI.dk

På børne- og ungemodtagelsen på Hvidovre Hospital mærker man også stigningen af RS-tilfælde i høj grad.

Her er der i øjeblikket 15 patienter indlagt med RS-virus, og heller ikke her tegner der sig et billede af, at kurven er på vej ned.

Tværtimod.

»Det er en vanskelig situation. Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at smitten er aftagende,« fortæller Helle Christiansen, der er overlæge på børne- og ungemodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Hospitalet oplever derfor også en usædvanlig travlhed, som måler sig med de travleste vintermåneder, og det påvirker både personalet, de indlagte og de pårørende.

»Familierne vil opleve, at der vil være længere ventetid i børnemodtagelsen, og de indlagte vil opleve et lavere serviceniveau, fordi vi ikke har lige så meget tid,« fortæller Helle Christiansen til B.T.

Det stigende pres på hospitalsgangene har desuden gjort, at flere regioner er blevet nødsaget til at udskyde planlagte operationer, da der ikke er bemanding nok til at løfte opgaverne. Selvom man har ansat runnere og medicinstuderende som ekstra hjælp, fortæller Helle Christiansen til B.T.

Det er i øvrigt ikke kun i Danmark, at man oplever et stigende antal RS-smittede og et større pres på sundhedsvæsenet. Det samme gør sig gældende i lande som Norge, Australien og USA, hvor problemet ligeledes udfolder sig.