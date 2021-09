Flere af landets hospitaler er hårdt pressede, og det er især forkølelsesvirussen RS-virus, der er med til at presse hospitalerne.

På Odense Universitetshospital har det stigende antal indlagte børn med RS-virus betydet, at man nu må udskyde ellers allerede planlagte operationer, og at tider til ambulatoriet må rykkes.

Det skriver TV 2 Fyn.

»Det vi gør er at udskyde planlagte operationer og besøg på ambulatoriet. Det er for at få personale og flere sengepladser, siger Marianne Skytte Jakobsen, der er ledende overlæge på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital, til TV 2 Fyn.

Og det er ikke kun i Odense, man mærker et stigende pres.

Tirsdag kom det nemlig frem i blandt andet B.T., at Aarhus Universitetshospital var så hårdt presset, at man måtte bede om hjælp fra andre hospitaler. Og det store pres er i høj grad opstået på grund af udbruddet af RS-virus.

»Jeg har ikke oplevet noget så presset i lang tid,« sagde den lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Jørgen Schøler Kristensen, om problemet tirsdag.

I den forbindelse sagde formanden for de danske børnelæger, Klaus Birkelund Johnsen, desuden, at det er børneafdelinger over hele landet, der er hårdt presset på kapaciteten i øjeblikket – hvilket altså også ses i Odense.