Træet er egentlig sundt og raskt, men sikkerheden for gæster på Assistenskirkegården får alligevel kommunen til at fælde det, der skulle være et af Danmarks flotteste eksemplarer af hængebøgen.

Og det gør ondt på en af kirkegårdens ansatte.

Det enorme træ har nemlig været et monument på Assistenskirkegården i op mod 140 år.

Onsdag skar kommunen så de første grene af det enorme træ, hvis krone har bredt sig hele 26 meter i diameteren, da træet var allerstørst.

»Det smerter helt ind i hjertet, at se det gamle træ blive lagt ned på den måde,« siger landskabsarkitekt Casper Vett.

Han har været ved kirkegårdsadministrationen i Odense Kommune i mere end 14 år, og han er ikke i tvivl om, at hængebøgen har haft en helt særlig status hos gæsterne og gartnerne på kirkegården.

»Og så har træet betydet meget for mig, i de år jeg har været her. Det har jo været et af de mest markante træer i Odense,« fortæller Casper Vetts.

De sidste to år har hængebøgen smidt fem store grene, og det er derfor at træet nu fældes.

Casper Vett har haft sin gang omkring træet de sidste 14 år. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Casper Vett har haft sin gang omkring træet de sidste 14 år. Foto: Jeppe Kanstrup

»Det har ikke været en nem beslutning, men sikkerhed frem for alt,« siger landskabsarkitekten, der har frygtet, at grenene ville være til fare for gæster eller gartnere, der passer kirkegården.

Ifølge Casper Vett er træet blevet beskrevet som et af de flotteste eksemplarer af hængebøgen, vi har herhjemme.

Torsdag regner han dog med, at træfælderne er færdige med deres arbejde og træet dermed er fortid.

Otte til ti meter af stammen vil dog blive efterladt tilbage som en skulptur.

Træets mindre grene og kvas vil blive brugt rundt omkring på Assistenskirkegården til at tiltrække dyr og insekter.

Casper Vett påpeger dog, at det stadig er muligt, at finde lindetræer på Assistenskirkegården, der er ældre end de 140 år, som hængebøgen nåede at trone over kirkegården.