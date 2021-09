»Jeg har været børnelæge i 20 år og har aldrig set så voldsom en epidemi.«

Sådan lyder det fra ledende overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital Marianne Skytte Jakobsen, da B.T. ringer og spørger, hvor voldsom RS-Virussen, der lige nu hærger Danmark, er.

Smittetallene for RS-Virus banker nemlig fortsat opad, det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

I sidste uge lå smittetallet på 1.311. Det er en stigning på næsten 80 procent sammenlignet med ugen forinden.

RS-virus er en luftvejsinfektion, som kan være særlig farlig for børn under to år, da infektionerne kan medføre vejrtrækningsbesvær.

RS-virus hærger typisk om vinteren, men selv ikke der har de to børnelæger, som B.T har snakket med, set så voldsomme smittetal for RS-virus.

»Det er flere børn, end jeg nogensinde har set før. Væsentligt højere end en vinterdag, når RS-virus topper,« fortæller overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aarhus Universitetshospital Klaus Johansen.

På grafen herover kan du se, at antallet af smittetilfælde med RS-virus normalt topper i slutningen af vinteren. I år er smitten startet langt tidligere – og har udviklet sig langt voldsommere – end vi plejer at se.

Marianne Skytte Jakobsen tror ikke, at vi endnu har set toppen. Det tror afdelingslæge hos Statens Serum Institut Lasse Skafte Vestergaard, som B.T før har talt med, heller ikke.

»Jeg tror, at smitten endnu ikke har toppet. Jeg tror, at vi vil se mange tilfælde i den kommende tid – eller, jeg vil i hvert fald ikke blive forbavset, hvis tallene er højere,« fortalte han til B.T.

Den massive smitte presser massivt de danske hospitaler. Både i Odense og i Aarhus har man haft gang i den helt store værktøjskasse for at klare presset.

»Vi kigger ind i at frigive sygeplejersker fra andre afsnit,« fortæller Klaus Johansen. Og det er ikke kun personale, der bliver oprustet på. Ekstra behandlingsudstyr er også købt ind for at kunne klare presset.

Det samme har man gjort i Odense.

»Det er udstyr, vi bruger til dagligt, men vi bruger meget mere af det, end vi plejer,« fortæller Marianne Skytte Jakobsen.

Allerede i sidste uge kunne B.T fortælle, at planlagt aktivitet måtte aflyses som følge af RS-virus.

Siden uge 20 og til og med uge 36 er der registreret 3.786 smittede.

Men det tal er reelt meget højere. Man tester nemlig ikke på samme måde, som vi eksempelvis gjorde ved corona. Ved RS-virus tester man, hvor det er nødvendigt i forhold til behandling,