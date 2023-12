Kronprins Frederik trodsede både sne og frost, da han torsdag morgen for tredje gang på halvanden uge begav sig til Jylland for atter at tage på jagt - denne gang i Klosterhede Plantage.

Her var 21 udvalgte jægere fra den Vestjyske elite - herunder en politiker, en kendt milliardærarving og en prominent advokat - mødt op.

Ligesom ved jagten i den midtjyske Gludsted Plantage i sidste uge, havde Kronprinsen ifølge Ekstra Bladet ikke lyst til at svare på spørgsmål fra pressen ved torsdagen jagt.

Flere medier har den seneste tid forsøgt at få Kronprinsen til at give en kommentar til de skriverier, der har været i de spanske medier om hans venskab med den mexianske model Genoveva Casanova. Men mens det lykkedes B.T. at få fire ord ud af Kronprinsen under et besøg i Aalborg, så havde han altså slet ikke lyst til at tale med medierne torsdag.

21 jægere var med foruden Kronprinsen. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere 21 jægere var med foruden Kronprinsen. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Danmarks kommende konge virkede dog i fint humør, da han bød de 21 deltagere velkommen, mens snefnuggene dalede ned over det vestjyske landskab.

B.T. sætter hvert år fokus på deltagerne ved årets jagter. Ifølge Eliteforsker Christoph Ellersgaard er det vigtigt, at offentligheden og pressen kan følge med i, hvem der kommer til jagterne.

»Det er vigtigt, fordi Kongehuset jo også varetager den officielle funktion for staten, og det er vigtigt at kunne være opmærksom på, hvornår nogle af de andre aktiviteter, de laver, er baseret på personlige relationer, som for eksempel opstår, når de er på jagter,« har han tidligere forklaret til B.T.

Men hvem var det så, der var med på årets jagt i Klosterhede Plantage mellem Lemvig og Holsterbro i Vestjylland?

Topadvokendt kendt fra striden om kendt gods

Anker Laden-Andersen (midt). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Anker Laden-Andersen (midt). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Anker Laden-Andersen er 67 år og en kendt og fremtrædende Nordjysk erhvervsadvokat. Siden 1990 har han været partner i advokatfirmaet HjulmandKaptain, der er en af Jyllands største advokatvirksomheder.

Desuden er Anker Laden-Andersen fransk konsul i Aalborg. Han er desuden medlem af en række bestyrelser, herunder er han formand for Gisselfeld Kloster og Slot, som mere end en gang har bragt ham i fokus.

Klosteret har nemlig gennem en del år været centrum for en særdeles speget familiestrid. Den kan du læse mere om her.

Privat er Anker Laden-Andersen gift med Gitte Fogedgaard Laden-Andersen. Og de har sammen to voksne børn.

Konservativ apoteker med passion for hunde og jagt

Benedicte Hjerl Carstensen (anden fra højre). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Benedicte Hjerl Carstensen (anden fra højre). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Benedicte Hjerl Carstensen er en kendt apoteker på Lemvig-egnen, og hun er efterhånden også godt bekendt med de kongelige jagter. For hun har deltaget flere gange.

Den konservative politiker, der er farmaceut, og som driver hele fire apoteker, er desuden vild med jagthunde af racen Sussen Spaniel.

En interesse, som hun fik gennem sin passion for jagt, har hun fortalt i et interview med Folkebladet Lemvig.

»Min interesse for jagt går tilbage til barndommen, hvor jeg ofte var med min far på jagt. Jeg har da skudt en del gennem årene, men det er ikke selve det at skyde et stykke vildt, der fascinerer mig mest ved jagten. Jeg kan lide arbejdet med hundene, og så er jeg nok også lidt en »suppe-jæger« - jeg er lige så meget med på grund af det sociale element og dermed blandt andet den obligatoriske frokost, der ofte følger med,« fortalte hun til det lokale medie i 2016.

Benedicte Hjerl Carstensen er vokset op på Randers-egnen, hvor hendes forældre drev et større gods.

Hun er nu gift med Henrik Hjerl Carstensen, og sammen har de to sønner.

Milliardæren fra Silkeborg

Poul Due Jensen ( anden fra venstre). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Poul Due Jensen ( anden fra venstre). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Som direktør og arving til pumpeimperiet Grundfos er den jagtglade 50-årige Poul Due Jensen selvskreven til jagten i Klosterheden.

Poul Due Jensen er overhovedet for Grundfos-familien, der er landets 28. rigeste med en formue vurderet til 6,8 milliarder kroner.

Han er tredje generation i den stenrige jyske familie, der er kendt for at have tætte forbindelser til Kongehuset.

Poul Due Jensen bor dog med sin kone og to børn i Sejs ved Silkeborg, der har tiltrukket flere milliardærer.

Vagn Larsen - tidligere tæppedirektør

Vagn Larsen (tv). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Vagn Larsen (tv). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Vagn Larsen er forhenværende direktør og bestyrelsesformand for det store virksomhed Ege Tæpper

Han har flere gange tidligere været med på kongejagter, og er i en alder af 80 år fortsat en aktiv jæger.

Hofjægermester, godsejer og advokat Janus Skak Olufsen

Janus Skak Olufsen (tv). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Janus Skak Olufsen (tv). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Janus Skak Olufsen er godsejer og søn af en tidligere kammerherre.

Han er fast deltager ved de jyske kongejagter. Han er jurist og søn af den tidligere (og nu afdøde) direktør for Bang & Olufsen Peter Skak Olufsen, der havde tætte forbindelser til Kongehuset.



Peter Skak Olufsen var både hofjægermester, kammerherre og Ridder af Dannebrog.

Janus Skak Olufsen bor med sin familie på godset Quistrup syd for Struer, som familien har ejet i generationer.

Det var også her, at den kendte forretning Bang & Olufsen blev skabt. Janus Skak Olufsens farfar var bror til medstifteren af Bang & Olufsen.

Peter A. Busck (hofjægermester og godsejer)

Peter A. Busck ses her yderst til venstre. ved jagten i Gludsted. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Peter A. Busck ses her yderst til venstre. ved jagten i Gludsted. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Peter A. Busck har haft travlt på det seneste. Kun fem dage efter, at han deltog i kongejagten i Gribskov sammen med Kronprinsen, var han klar på ny ved jagten i Gludsted Plantage. Og kun halvanden uge senere er han med ved den tredje kongejagt indenfor to uger.

Peter A. Busck, der er arving til boghandlerkæden Arnold Busck, er godt kendt i det midtjyske.

Han ejer godset Rye Nørskov mellem Silkeborg og Skanderborg, hvor han bor med sin kone, Inge. Parret har sammen sønnerne William og Philip.

Peter A. Busck er en ivrig jæger og er også udnævnt til hofjægermester.

»Det er mest i Danmark, jeg går på jagt, og det er oftest riffeljagt. Men det hænder også, at jeg går på buejagt,« har han fortalt i et interview med Berlingske, hvor han forklarede, at han godt kan lide udfordringer.

Norsk konsul med passion for jagt

Birte Dyrberg. er en erfaren jæger. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Birte Dyrberg. er en erfaren jæger. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Hele fire kvinder var med på torsdagens jagt - herunder den norske konsul Birte Dyrberg.

Hun er desuden advokat samt bestyrelsesformand for Sparekassen Danmark.

Derudover er hun Ridder af 1. klasse af Den Kgl. Norske Fortjenstorden. Og så elsker hun at gå på jagt.

Det han hun tidligere fortalt om i et interview i Nordjyske i 2012, hvor hun også fortalte, at det ikke altid var lige let at være kvinde i et mandligt jagtselskab.

»Som kvinde er jeg altid bagud på point, når jeg skal på jagt ude i verden. Guiderne tænker: - Arh, skal jeg nu slæbe rundt på hende,« fortalte Birte Dyrberg, der dog også tilføjede, at de mandlige jægere som regel ender med at få respekt for hende, da hun 'skyder ganske godt' og 'ved, hvad hun har med at gøre'.

Birte Dyrberg bor lidt uden for Hjørring.

