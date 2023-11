Det er ikke hvem som helst, der får lov til at komme på jagt med kronprinsen. Og slet ikke, hvis jagten foregår med efterfølgende jagttaffel på Fredensborg.

Men selv om flere af de mest prominente navne manglede, da kronprinsen tog på jagt torsdag, så var nogle nye danske rigmænd kommet helt ind i inderkredsen.

Mens holdet sidste år bestod af 21 deltagere, herunder en tysk prins og en stenrig tysk baron, så var kronprinsen eneste prins på årets jagt. Og der var heller ingen velhavende tyske adelsfolk med.

Heller ikke den rige, danske erhvervsmand Fritz Schur, der ellers nærmest er fast inventar ved de kongelige jagter, var med i år.

Holdet ved torsdagen jagt. Anders Holch Povlsen står til venstre for Kronprinsen.

Og det var ikke de eneste ændringer. For modsat de seneste år var pressen for første gang i mindst 15 år ikke inviteret, hvilket blandt andet har fået eliteforsker ved CBS, Christoph Ellersgaard, til at undre sig.

Han mener, at det er vigtigt at følge med i, hvem der kommer med på de kongelige jagte. Om torsdagens jagt siger han:

»Det er endnu en segmentering af, at den der sociale kreds omkring Kongehuset består af en moderniseret adel, som er de gamle adelsfamilier, der typisk har store godser, samt de her ejere af store virksomheder. Det er mange af dem, der har de helt store formuer herhjemme, og typisk i mere end en generation,« siger han og tilføjer, at det er magtfulde personer:

»Ejerne af de store virksomheder har forbindelse til mange i den øvrige magtelite. De er i hvid udstrækning nogen, der har magt – både i kraft af, hvor store deres formuer er, men også i kraft af, hvor meget deres virksomheder betyder for deres lokale samfund, men også for Danmark som helhed«

Kongehuset har dog selv taget billeder fra jagten og sendt gæstelisten til B.T., hvilket har gjort, at vi har kunnet se nærmere på, hvilke af 'samfundets spidser', som kronprinsen omgås.

Listen byder blandt andet på et par overraskelser:

Kronprins Frederik

Kronprins Frederik.

Da det er kronprinsens mor, Dronningen, der afholder jagten, er kronprins Frederik selvskrevet til at deltage.

Dronningen går nemlig ikke på jagt, så derfor er det Kronprinsen, der er vært for selve jagten i terrænet.

Lensgreve Bendt Wedell (hofjægermester og kammerherre)

Bendt Wedell på sidste års jagt.

Lensgreve Bendt Wedell, der er en af landets største jordbesiddere, er fast mand på gæstelisten.

Han ejer godserne Wedellsborg ved Middelfart og Frijsenborg i Østjylland og har en milliardformue, der i årevis har sikret ham en plads på listen over Danmarks 100 rigeste.

Bendt Wedell og hans kone, Pernille, er nære venner af kronprinsparret. Parret har sønnen Tido.

Greverne Brockenhuus-Schack

Kim Brockenhuss-Schack ved sidste års jagt.

Ligesom ved jagten sidste år, var begge Brockenhuus-Schack-greverne med ved årets jagt.

Den 62-årige hofjægermester Michael Brockenhuus-Schack er agronom, kammerherre og hofjægermester og blandt andet tidligere formand for Landbrug & Fødevarer. Han bor med sin kone, Ulla Brockenhuus-Schack, på godset Giesegaard nær Ringsted.

Også en anden gren af Brockenhuus-Schack-familien var taget med på jagt – nemlig Kim Brockenhuus-Schack. Han ejer godset Vennerslund på Falster.

Overraskelse nr. 1 – Vestsjællands godsejer

Årets ene overraskende jagtdeltager finder man i den vestsjællandske godsejer og hofjægermester Peter Vagn-Jensen.

Han har tidligere arbejdet i shippingindustrien, men er nu direktør og ejer af Selchausdal Gods ved Tissø syd for Kalundborg.

Han købte godset i 2020 for 128 millioner kroner.

Anders Holch Povlsen

Anders Holch Povlsen ved sidste års jagt.

Danmarks rigeste enkeltperson, Anders Holch Povlsen, der ejer tøjimperiet Bestseller, er de senere år også blevet en del af kronprinsparrets inderkreds – og jagtkreds. Og det er han igen i år.

Hans formue blev i 2022 vurderet af Økonomisk Ugebrev til at være på 90,8 milliarder kroner.

Anders Holch Povlsen ejer godset Constantinsborg ved Aarhus, men ejer også flere store godser i Skotland, hvor han tidligere har holdt jagtselskaber.

Greverne Moltke

Moltke-familien var igen i år også repræsenteret af henholdsvis greve Joachim, der ejer Lystrup og Jomfruens Egede godser ved Faxe på Sydsjælland, samt af greve Christian Moltke.

Christian Moltke, der både er kammerherre og hofjægermester, ejer et af landets største godser, nemlig Bregentved Gods ved Næstved. Han er en nær ven af kronprinsparret. Det sås blandt andet, da de kom til begravelsen af hans 27-årige Frederik Christian Adam Moltke, der mistede livet på tragisk vis i en skiulykke i Japan i 2019.

Overraskelse nr. 2 – stenrig jysk forretningsmand

Anders Obel ses her ved siden af Dronning Margrethe i 'Zirkus Nemo' i juni.

Med på årets liste er også den jyske godsejer og erhvervsmand Anders Obel.

Obel er hofjægermester og syvende generation i den stenrige tobaksfamilie Obel.

Han er direktør i Obel-koncernen, der ejes af Den obelske Familiefond. Obelfonden har blandt andet investeringer i Tivoli.

Han er desuden næstformand i møbelimperiet Fritz Hansen.

Anders Obel har tidligere blandt andet gjort karriere i finansverdenen i London.

Han er 63 år og ejer Hagsholm Gods i Langå ved Midtjylland.

Overraskelse nr. 3 – den rige boghandler

Peter Arnold Busck ved en jagt i 2019.

Det er ikke noget nyt, at en af arvingerne til den kendte boghandlerkæde Arnold Busck, den 59-årige Peter Arnold Busck, er fast deltager ved de kongelige jagter. Men i år er han også med ved den fine jagt på Fredensborg.

Han ejer godset Rye Nørskov mellem Silkeborg og Skanderborg, hvor han bor med sin kone, Inge. Parret har sammen sønnerne William og Philip.

Peter A. Busck er en ivrig jæger og er også udnævnt til hofjægermester.

»Det er mest i Danmark, jeg går på jagt, og det er oftest riffeljagt. Men det hænder også, at jeg går på buejagt,« har han fortalt i et interview med Berlingske, hvor han forklarede, at han godt kan lide udfordringer.

Ny på listen – godsejeren fra Falster



Sofia Lassen-Kahlke bvar tidligere kærester med Axel Castenskiold.

Den 50-årige Hofjægermester og godsejer Axel Castenschiold er også ny på listen, hvis man sammenligner med sidste år.

Han ejer Pandebjerg Gods på Falster og har tidligere været i medierne, da han i flere år var kærester med skuespilleren Sofie Lassen-Kahlke

Han har dog efterfølgende fundet kærligheden med kæresten Anne Sofie Svarre, og sammen er parret blevet forældre.

En kulørt baron

Kammerherre, hofjægermester, baron Otto Reedtz-Thott og Kammerherreinde, baronesse Helle Reedtz-Thott.

En anden ny mand på listen i forhold til sidste års jagt er den sydsjællandske baron, kammerherre og hofjægermester Otto Reedtz-Thott.

Baronen, der ejer Gavnø Slot ved Næstved, er kendt for sit til tider dramatiske og kulørte liv.

Blandt andet ryddede han forsider, da han for nogle år siden blev tiltalt for groft dokumentfalsk mistænkt for at have fusket med en sportsvogn.

Baronen blev dog frikendt for anklagerne.

Otto Reedtz-Thott er gift med Helle Reedtz-Thott, og parret er en del af kronprinsparrets tætteste vennekreds.

Det var ved deres bryllup i 2002, at kronprinsen for første gange viste sin kæreste, Mary Donaldson, frem.

Otto Reedtz-Thott har for øvrigt gået på Herlufsholm Kostskole, hvor også hans søn, baron Ludvig er blevet student fra.