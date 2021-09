Det skal være slut med, at Peter Madsen, Peter Lundin og andre livstidsdømte har et frit datingliv.

Ja, de skal ikke uden videre møde nye mennesker, de ikke kendte, før de havnede bag tremmer.

Kun i helt særlige tilfælde, hvis dømte ikke har nogen familie længere, må der komme en besøgsven.

Sådan lyder det i et af i alt seks helt nye lovforslag fra regeringen, som skal stramme de livstidsdømtes vilkår, og som B.T. nu kan bringe som det første medie.

»Det handler om at beskytte ofrene, beskytte de pårørende og beskytte retsfølelsen. Vi har haft eksempler med nogle af de promoverede livstidsdømte som Peter Madsen og Peter Lundin, der har fået kæresterelationer, mens de har siddet i fængsel,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Sidste år kom det frem, hvordan Peter Madsen, som i 2018 blev dømt livstid for drabet på svenskeren Kim Wall i hans ubåd, i en periode har været i forhold med pige, der kun var 17 år, da hun startede med at skrive breve med ham.

Det forhold sluttede brat, og siden er det kommet frem, at Peter Madsen er blevet gift med en russisk kvinde.

De nye lovforslag handler langtfra kun om livstidsdømtes muligheder for dating på nettet, der bliver strammet.

Sådan skal regler for livstidsdømte strammes Her er regeringen seks forslag til nye regler for livstidsdømte fanger som Peter Madsen og Peter Lundin: 1) Begrænsning af mulighed for at afsone i åbent fængsel. Livstidsdømte skal som minimum afsone deres straf i et lukket fængsel i ti år. 2) Begrænsning af mulighed for udgang Livstidsdømte ikke skal kunne komme på udgang, før ti år af straffetiden er udstået. Det er næste dobbelt så lang tid som nu.

Dog vil de kunne tage til eksempelvis begravelser. 3) Begrænsning af kontakt med omverdenen Livstidsdømte må kun have kontakt igennem besøg, brevveksling og telefoni til nærtstående og personer, som den pågældende havde kontakt med før fængslingen. 4) Begrænsning af muligheden for at komme med offentlige tilkendegivelser om forbrydelsen. Livstidsdømte skal indhente tilladelse, inden de selv kan fremsætte offentlige tilkendegivelser eller i øvrigt offentliggøre materiale, eksempelvis podcasts eller skrive på sociale medier, om den eller de forbrydelser, som de er dømt for. 5) Disciplinærstraf Fængslede, der forbryder sig mod reglerne om at indgå nye relationer eller reglerne om offentlige tilkendegivelser om deres forbrydelser, skal kunne straffes disciplinært. 6) Bødestraf Fængslede kan idømmes bødestraf for at bryde de nævnte regler.

Ligeledes lægges der op til, at medvirkende uden for fængslet kan straffes med bøde efter bestemmelsen. Kilde: Justitsministeriet.

Sidste år kom det frem, at seriemorderen Peter Lundin både har en Facebook-profil og har fået lavet en podcast om sit liv bag tremmer.

Det er på trods af, at han sidder i fængsel på livstid for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner, Brian og Dennis.

I det nye forslag skal det også være slut med, at livstidsdømte bare kan medvirke i podcasts eller få oprettet profiler på sociale medier om deres forbrydelser uden først at have fået en tilladelse.

»Grundlæggende kan man sige, at det, vi vil, er, at fængslerne ikke skal være en datingcentral, og man skal ikke kunne prale af sine ugerninger. Det er det, vi prøver at få ram på,« siger Nick Hækkerup.

Også de personer, som er i kontakt med livstidsdømte uden for fængslerne, skal kunne få bøde, ligesom de fængslede får, hvis de bryder de nye regler.

Nick Hækkerup, vil dem, som dater med livstidsdømte, også kunne få en bødestraf?

»Nej, det er ikke tanken. Dem, der er på den anden ende af den her dating, skal ikke straffes. Det hænger grundlæggende sammen med, at nogle af de eksempler, der har været fremme, er, at det dels er meget unge kvinder, og dels, at de er i en situation, hvor de ikke rigtig kan overskue, hvad der er bagsiden af medaljen,« siger Nick Hækkerup.

B.T. har forelagt alle seks stramninger af reglerne for livstidsfanger for Jens Elo Rytter, som er professor ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet. Han ser flere udfordringer.

»Forbuddet mod at etablere nye relationer vil gribe ind i fangens privatliv, og forbuddet mod at offentliggøre udtalelser om sine forbrydelser, som jeg forstår det på en hvilken som helst måde, herunder via sociale medier, kan rejse spørgsmål om censur,« siger professoren.

B.T. har forelagt professorens kritik til Justitsministeriet, der dog kan oplyse, at jurister har gennemgået lovforslagene.

Vurderingen fra juristerne er, at de ikke strider imod de europæiske menneskerettigheder, lyder meldingen.

Helt ærligt, Nick Hækkerup, hvad betyder en bødestraf for en livstidsfange, der alligevel sidder i fængsel?

»Selvom man sidder i fængsel, har man jo muligheder for at tjene penge og jo også bruge penge, og da virker det forhåbentligt også motiverende i den sammenhæng at sikre, at reglerne bliver overholdt,« siger Nick Hækkerup.

Det nye forslag bliver onsdag sendt ud til de andre partier på Christiansborg.

Har I flertal til de her stramninger?

»Jeg ved det faktisk ikke, men vi havde debat tidligere på året om det her også, så efter den debat forventer jeg, at Venstre, Konservative, DF og Nye Borgerlige vil støtte den,« siger han.