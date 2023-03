Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nye Borgerliges eksklusion af Lars Boje Mathiesen ser mystisk ud.

Det siger B.T.s politiske analytiker, Joachim B. Olsen, der dermed giver vind til hårde anklager mod partiets hovedbestyrelse.

Anklagerne går på karaktermord af den tidligere formand.

»Jeg forstår godt, hvis mange i partiet kræver svar. Ledelsens ageren er mistænkelig,« siger Joachim B. Olsen.

For mens bestyrelsen påstår, at Mathiesen har fremsat et ultimativt krav om få partimidler overført til sin egen konto, har man endnu ikke dokumenteret det.

Forklaringen fra hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige siger fredag i en mail til partiets medlemmer, at Lars Boje Mathiessen har fremsat et ultimativt krav om at få overført et stort pengebeløb fra en partikonto til sin private konto: »Hvis ikke pengene blev overført senest fredag morgen, har Lars Boje Mathiesen gjort det klart, at han øjeblikkeligt ville træde tilbage som formand for Nye Borgerlige og melde sig ud af vores parti,« skriver organisatorisk næstformand Jesper Hammer i mailen og tilføjer, at Mathiesen mere eller mindre har sat »en pistol for panden« af hovedbestyrelsen.

Lars Boje bekræfter at have anmodet om pengene, men afviser pure, at han skulle have truet med at forlade partiet, hvis han ikke fik dem.

Og Joachim B. Olsen har da også svært ved at få bestyrelsens forklaring til at give mening.

»Hvis han virkelig truede med at gå, hvorfor ventede de så ikke bare på at se, om han gjorde det?« spørger han.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T., har svært ved at få Nye Borgerliges forklaring på Lars Bojes eksklusion til at give mening. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T., har svært ved at få Nye Borgerliges forklaring på Lars Bojes eksklusion til at give mening. Foto: Bax Lindhardt

»I så fald ville de hurtigt kunne se, om han bluffede. Og hvis han meldte sig ud, var det ham, der stod med forklaringsproblemet. I stedet er det nu bestyrelsen, der skal dokumentere deres anklager mod en meget populær partileder.«

Samme rationale kommer fra partiets forhenværende rådmand i Norddjurs kommune, der fredag forlod partiet i protest over eksklusionen.

»Hvis Lars Boje har sagt til dem, at det er et ultimativt krav, så kunne de jo bare have sagt nej og ladet ham gå af selv,« sagde han lørdag til B.T.

Bestyrelsen har under et internt orienteringsmøde fredag lovet at fremlægge dokumentation for, at Lars Boje har stillet ultimative krav, men den er endnu ikke kommet.

Bestyrelsen kunne heller ikke fremlægge dokumentationen, da B.T. lørdag tog kontakt.

Lars Boje blev valgt ind med stor opbakning i Nye Borgerlige, knap en måned før han igen blev smidt ud af ledelsen.

Hans korte tid som partileder var turbulent, og flere medlemmer blev ekskluderet på hans vagt, ligesom partiets næstformand måtte trække sig.

Det kunne være en forklaring på, at man nu ønsker ham afsat, siger ét medlem til B.T.

Lars Bojes eksklusion fredag har skabt stor utilfredshed i baglandet. Ud over at én rådmand har forladt partiet i protest, truer en anden lokalpolitiker med at gå samme vej.

Samtidig bekræfter byrådsmedlem i Aarhus, Henrik Arens, at eksklusionen har ført til flere udmeldinger blandt menige medlemmer.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra både Lars Boje og Pernille Vermund, partiets stifter, der nu er tilbage som formand.

Hør B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen: