Flere medlemmer i Nye Borgerlige kræver dokumentation for de beskyldninger, der har ført til formand Lars Boje Mathiesen eksklusion.

Et byrådsmedlem har forladt partiet i protest over eksklusionen, og et andet medlem truer med det. Bestyrelsen vil imidlertid ikke svare klart på, om dokumentationen findes.

Lars Boje blev fredag ekskluderet, da han skulle have fremsat et ultimativt krav om at få 350.000 kroner fra partikassen udbetalt til sin egen konto til en brandingkampagne.

Ifølge hovedbestyrelsen truede han med at forlade partiet, hvis ikke han fik sin vilje.

Forklaringen Hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige siger, at Lars Boje Mathiessen har fremsat et ultimativt krav om at få overført et stort pengebeløb til sin private konto: »Hvis ikke pengene blev overført senest fredag morgen, har Lars Boje Mathiesen gjort det klart, at han øjeblikkeligt ville træde tilbage som formand for Nye Borgerlige og melde sig ud af vores parti,« skriver organisatorisk næstformand Jesper Hammer i en mail til medlemmerne og tilføjer, at Mathiesen mere eller mindre har sat »en pistol for panden« af hovedbestyrelsen.

Men det bestrider Lars Boje, der i stedet kalder eksklusionen »et karaktermord« oven på interne uenigheder i partiet.

»Jeg har ikke truet med at stoppe. Hvis de siger det i hovedbestyrelsen, må de gerne fremlægge dokumentation for det,« lød det fredag til B.T.

Det vil den organisatoriske næstformand, Jesper Hammer, dog ikke, da B.T. kontakter ham lørdag.

Har I den dokumentation?

»Det mener jeg bestemt, vi har.«

Må vi se den?

»Jeg tror, nogen arbejder på det.«

Hvad har I af dokumentation?

»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Det er jo helt centralt i jeres forklaring på eksklusionen. Hvornår kommer den dokumentation?

»Det har jeg heller ingen kommentarer til.«

Det er på trods af, at flere i partiet venter spændt.

»Vi står med to forskellige versioner,« siger byrådsmedlem i Aarhus, Henrik Arens, til B.T. lørdag.

Han deltog dagen forinden i et orienteringsmøde for partiet, hvor hovedbestyrelsen og Pernille Vermund var til stede.

Mødet vil han ikke referere fra – han afslører dog, at dokumentationen ikke kom på bordet, selvom den tilsyneladende var et emne.

»Så vidt, jeg kan forstå, vil partiet lægge noget dokumentation frem. Men jeg har hverken hørt eller set noget.«

»Jeg har lidt svært ved hele forløbet. Var det virkelig et ultimativt krav, eller var det mere en forhandling?«

Allan Orland, som repræsenterer partiet i Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse, vil også gerne se dokumentationen, som bestyrelsen har lovet at lægge frem.

Kommer den ikke, melder han sig ud.

»Jeg vil for mit eget vedkommende forlange, at hovedbestyrelsen viser, at det, de siger, er korrekt. Hvis ikke de fremlægger den dokumentation, er jeg ude af partiet og videre til nogen, der er mere professionelle,« siger han og kalder eksklusionen »et klart karaktermord«.

»Der sidder nogle personer, som har set sig sure på ham,« tilføjer han og henviser til, at sagen om partiets forhenværende næstformand Henriette Ergemann, der trak sig, har »splittet partiet op i to lejre.«

Eksklusionen har allerede kostet partiet sit eneste byrådsmedlem i Norddjurs Kommune, Jens Lundager, som fredag meldte sig ud i protest over det, han ser som et karaktermord.

»Hvis Lars Boje kommer tilbage, så kommer jeg også tilbage,« siger Jens Lundager (th.), efter den tidligere formand nu er blevet ekskluderet. Vis mere »Hvis Lars Boje kommer tilbage, så kommer jeg også tilbage,« siger Jens Lundager (th.), efter den tidligere formand nu er blevet ekskluderet.

»Hvis Lars Boje har sagt til dem, at det er et ultimativt krav, så kunne de jo bare have sagt nej og ladet ham gå af selv,« siger han til B.T.

Lundager tilføjer, at flere medlemmer, han har talt med, går med samme overvejelser som ham, men afventer, at partiets ledelse fremlægger dokumentationen, som de har lovet.