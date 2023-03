Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lars Boje Mathiesen, der indtil sent torsdag aften var formand i Nye Borgerlige, mener at han er blevet ramt af et politisk kup.

»Ja, det kan man godt kalde det,« siger han efter en lille tænkepause, da B.T. spørger om han er blevet kuppet, og fortsætter:

»Ja, det tror jeg. Hvad skulle det ellers være?« siger han.

Sent torsdag aften sendte Nye Borgerliges organisatoriske næstformand Jesper Hammer en mail ud til Nye Borgerliges medlemmer. Lars Boje var blevet ekskluderet, fordi han - ifølge Jesper Hammer - havde forlangt at få 350.000 kroner til et »personligt brandingprojekt«. Skete det ikke, så påstår Hammer, at Boje truede med at melde sig ud af Nye Borgerlige og droppe sin post som formand.

Hammer forklarer, at det var som at få »en pistol for panden« og derfor måtte Boje ekskluderes.

Men Lars Boje Mathiesen forklarer sagen helt anderledes overfor B.T. og afviser, at have truet med at gå af som formand.

»Nej, jeg har ikke truet med at stoppe. Hvis de siger det i hovedbestyrelsen, så må de gerne fremlægge dokumentation for det,« siger Lars Boje Mathiesen.

Så hvis der her fredag morgen ikke havde stået 350.000 kroner på din konto, så havde du altså ikke meldt dig ud?

»Nej, det er spin og et karaktermord på mig,« siger Lars Boje Mathiesen.

Lars Boje Mathiesen forklarer, at i den seneste måned efter at han blev udnævnt som formand, er sket en del i partiet. Han har blandt andet deltaget i udarbejdelsen af en plan for hvordan partiet skulle drives med ham som formand. Derudover har han løbende forhandlet sin aflønning, da han fandt det rimeligt, at han fik en særlig løn som formand udover sin folketingsløn.

Boje forklarer, at hans kone, der til daglig arbejder som sygeplejerske, ville gå ned i tid, da Lars Boje Mathiesens arbejde nu kom til at kræve langt mere af ham. Derfor argumenterede Lars Boje Mathiesen overfor hovedbestyrelsen, at han synes det var rimeligt at han blev kompenseret, så familien kun oplevede en lille økonomisk nedgang.

Men den plan for hvordan partiet skulle drives, som Boje har fremlagt, indeholder også betydelige ændringer i organisationen og for selve formandens rolle. Det er især den plan, som Lars Boje Mathiesen tror har fået hovedbestyrelsen til at ekskludere ham og bagefter undskylde sig med, at der var tale om noget, der minder om pengeafpresning Det vender vi tilbage til.

Først balladen om de famøse 350.000 kroner, som Lars Boje Mathiesen skulle have forlangt blev overført til hans private konto. Nye Borgerliges Jesper Hammer skriver i mailen til medlemmerne, at pengene ifølge Boje skulle gå til »et personligt brandingprojekt«. Bojes egen forklaring bakker det op, omend i mere flatterende vendinger.

Lars Boje erkender, at han bad om at få 350.000 kroner udbetalt til sin egen konto. Pengene skulle bruges til et medieprojekt.

»Vi har talt om at lave noget, som vi kaldte »Boje på Borgen. Det skulle blandt andet være et youtube-univers, men også andre ting. Blandt andet skulle der laves noget merchandise, såsom kasketter, t-shirts og den slags,« siger Lars Boje og fortsætter:

»Det har ikke været en hemmelighed i partiet. Det har alle vidst siden sommerferien. Men det var ikke meningen, at det skulle være direkte relateret til Nye Borgerlige.«

Hvorfor ikke? Det lyder da som noget partiet helt oplagt ville finansiere?

»

Opdateres...