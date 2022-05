Det fik folk helt op i det røde felt, da NorthSide i efteråret 2021 meldte ud, at sommerens festival bliver 100 procent plantebaseret. Men ifølge en ekspert i branding gavner det festivalen mere, end det skader.

Tiltaget betyder, at de røde pølser og hakkebøffen i den saftige burger, du sætter tænderne i imellem koncerterne, bliver skiftet ud med linser og grøntsager.

En udmelding, der i den grad deler vandene, og som hurtigt blev genstand for heftig debat på de sociale medier.

Mange er rasende over, at festivalen med tiltaget definerer, hvordan festivalgængerne skal leve deres liv. Andre synes, det er en fin idé, der peger i en mere bæredygtig retning.

Ifølge brandingekspert Carsten Herholdt, der ejer branding- og reklamebureauet The Brand Agency i Aarhus, er det et velkalkuleret træk af den aarhusianske musikfestival.

»De går foran, og de viser, at de skiller sig ud,« siger han til B.T. og fortsætter:



»Jeg tænker virkelig, at det er et rigtig smart træk af dem. De store brands er dem, der tør stå for noget.«

Carsten Herholdt forklarer, at en beslutning om at gøre festivalen plantebaseret viser, at NorthSide har en bæredygtig vision.

»Det er helt sikkert velovervejet, jeg kunne ikke forestille mig andet. Det betyder ikke, at deres værdier er falske, men en kommerciel festival skal også kunne løbe rundt på markedsvilkår.«

Men tilsyneladende er det ikke alle forbrugerne, der har tænkt sig at sluge den fortælling råt.

»Jeg har ikke noget imod at spise mere plantebaseret eller tage mere klimabevidste, grønne valg, det skal vi. Jeg føler bare ikke, min festival er der, hvor det er mit fokus,« sagde Casper Vildbech i efteråret til B.T.

Festivalgænger Casper Vildbech sagde efter udmeldingen til B.T., at han er utilfreds med at skulle betale flere tusinde kroner for at komme ind et sted og så gå på kompromis med det, han har lyst til.

»Jeg ser det ikke som NorthSides opgave som privatejet virksomhed at definere, hvordan vi som festivalgængere skal leve vores liv, det er jo ikke den præmis, jeg som festivalgænger har købt ind på.«

»For mig er festival et frirum, hvor det ikke handler om at leve efter regler og alt det, vi bør, så jeg er helt uforstående. Altså, så burde de også stoppe med at sælge øl.«

Selv fortæller NorthSide, at de har taget beslutningen for at gøre det grønnere at gå på festival – og for at tage gæsterne med på en smagfuld rejse.

Synes du, det er en god idé, at NorthSide udelukkende vil sælge plantebaseret mad fra 2022?

»Generelt kan man se, at brands har brug for at hoppe ind i en større fortælling, uanset om det er kampen for homoseksuelle, religionsfrihed eller bæredygtighed,« forklarer Casper Vildbech.



»De har brug for at stikke hånden i noget, der lidt er en hvepserede, fordi det genererer opmærksomhed, samtale og diskussion. Men det er samtidig en diskussion, der er forholdsvis likeable, som har en god intention.«

Udmeldingen fik flere festivalgængere til efterfølgende at henvende sig til NorthSide med et ønske om at få refunderet billetten – men det er ikke muligt, fortalte NorthSide i efteråret til B.T.

»Når man køber en billet til NorthSide, køber man en billet til en hel festival. Man får derfor ikke pengene refunderet, fordi menukortet ændres,« fortalte de.

Men festivalen skal heller ikke være bekymret for at dele vandene og skabe utilfredshed, siger Casper Vildbech.

»At de er radikale og målbevidste gør, at de får et brand, der bliver interessant som historie. Det gør, at de ikke bare bliver en tilfældig festival ved en sø.«

Viser det sig efter festivalen, at de negative tilbagemeldinger repræsenterer majoriteten, og at billetterne ikke blev solgt, så vil det skade NorthSide, siger Casper Vilbech. Men han tror ikke på, det sker, fordi festivalen rammer en tidsånd.