Det' sommer, det' sol, det' festival.

Du står på pladsen. Du har andendagstømmermænd, og maven knurrer. Du går til det nærmeste madsted og får … en planteburger.

For de fleste plejer det nok at være store bøfburgere og flæskestegssandwich, menuen står på, når man er på festival. Men det er slut på den aarhusianske festival NorthSide, der har indført plantebaseret mad fra 2022.

B.T. Aarhus har interviewet tre festivalgæster, der har billet til næste års NorthSide, for at høre, hvad de siger til festivalens tiltag.

Casper Vildbech Vis mere Casper Vildbech

»Jeg ser det ikke som Northsides opgave som privatejet virksomhed at definere, hvordan vi som festivalgængere skal leve vores liv, det er jo ikke den præmis, jeg som festivalgænger, har købt ind på. For mig er festival et frirum, hvor det ikke handler om at leve efter regler og alt det, vi bør, så jeg er helt uforstående. Altså så burde de også stoppe med at sælge øl.«

»Jeg har Ikke noget imod at spise mere plantebaseret eller tage mere klimabevidste, grønne valg, det skal vi. Jeg føler bare ikke, min festival er der, hvor det er mit fokus. Jeg er der først og fremmest for musikken og ikke på grund af klimapolitiske agendaer og madvaner Jeg føler ikke, jeg skal betale 2000 kroner for at komme ind et sted og så gå på kompromis med det, jeg har lyst til,« siger Casper Vildbech.

Mads Frank. Vis mere Mads Frank.

»Jeg har fuld respekt for veganere og vegetarer, det er folks eget valg. Det, der er mit kæmpe problem her, er, at det bliver trukket over hovedet på folk. Jeg er ret uforstående overfor, hvorfor tiltaget er sådan, at man ikke har mulighed for enten det ene eller det andet – det giver ikke mening i mit hoved på nogen måde.«

»Den måde, de har gjort det på, er det rene selvmål. Hvis det endelig er, fordi man vil gøre sådan et tiltag i forhold tilt klima, hvad bliver det næste så? At koncerter bliver spillet uden højttaler, fordi det er dårligt for klima at producere strøm?« siger Mads Frank.

Jacob Sørensen Vis mere Jacob Sørensen

»Jeg troede nærmest, det var en aprilsnar, da jeg læste det. NorthSide har altid slået sig op på, at de har alle mulige madtilbud. Jeg synes, det her indskrænker og indsnævrer, når de bestemmer, at alt skal være plantebaseret. Jeg synes, det er helt fjollet, at man ikke bare har valgt det som en del af madtilbuddene.«

»Det er lidt som om, man har købt katten i sækken – vi har jo vores billetter helt tilbage fra 2019. Det er en sjov, firkantet melding, fordi de har samtidig en Cuba bar, hvor man sidder og ryger store, fede cigarer, så hvad er det for nogle værdier og mål, de egentlig har?« siger Jacob Sørensen.

Synes du, det er en god idé, at NorthSide udelukkende vil sælge plantebaseret mad fra 2022?

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra NorthSide, der har bedt om at få spørgsmål tilsendt på mail.

Denne mail er NorthSide endnu ikke vendt tilbage på.