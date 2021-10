»Det er en skandale. Jeg har været i politik i mange år, men det her er det værste, jeg har oplevet.«

Sådan var reaktionen fra Jørgen Winther (V), der sidder i hospitalsudvalget i Region Midtjylland, da han i starten af oktober sad og læste en artikel på netmediet Dagens Medicin.

Her kunne han måbende læse sig frem til, at man i blandt andet Region Midtjylland tilbyder nogle patienter en markant mindre præcis behandling for prostatakræft, end hvad andre patienter bliver tilbudt.

Det fik Jørgen Winther til tasterne.

På sin Facebook skriver han, at mænd under 65 år bliver tilbudt den såkaldte 'dårligere' undersøgelse – en ultralydskanning, mens mænd over 65 år får den 'bedre' behandling – en MR-skanning.

»Det kan man ikke gøre i Danmark. Ved MR-skanning får patienterne en mere nøjagtig beskrivelse af kræftknuden end ved ultralyd,« forklarer han og tilføjer:

»Dem, der kun får ultralyd, skal have taget mange flere biopsier og vævsprøver. Ved en biopsi stikker man en nål igennem endetarmsslimhinden, og derfor er der risiko for alvorlig blodforgiftning.«

Hos Aarhus Universitetshospital bekræfter professor og overlæge Michael Borre, at man indtil for nylig havde valgt at sætte en midlertidig aldersgrænse på 65 år for, hvilke patienter der ved mistanke om prostatakræft blev MR-skannet som led i udredningen. Den grænse blev 15. september 2021 rykket til 69 år.

Helt konkret drejer det sig om, at man hidtil ved mistanke om prostatakræft har undersøgt patienterne med ultralydsskanning for at finde ud af, hvor i organet man skulle udtage biopsier. Men i 2019 skulle der have været sat en stopper for det.

Her udsendte sundhedsmyndighederne nye guidelines, der fortalte, at man fremover skulle benytte MR-skanninger, som er mere præcise og sikre.

Men det er bare ikke sket. I hvert fald ikke for alle. Mens skellet på Aarhus Universitetshospital er på 69 år, så har patienter over 65 år har flere steder stadig ikke adgang til den bedste behandling.

Ifølge overlægen er den væsentligste forskel på de to typer diagnostik, at MR-skanning er mere præcis, mere skånsom og med færre komplikationer.

»En ultralydsskanning er forbundet med flere biopsier og grunden til, at man helst vil tage så få biopsier så muligt, er, at biopsierne tages gennem endetarmen, og her risikeres, at patienterne får infektioner og nogle af dem blodforgiftning,« fortæller han.

Michael Borre fortæller, at mellem 5-7 procent af patienterne, der får foretaget ultralydskanninger ender med enten infektion, blodforgiftning eller begge dele.

Samtidig siger han, at de arbejder på at få aldersgrænsen helt væk, så alle i Region Midtjylland får adgang til den bedste diagnosticering. Hvis alt går som forventet, vil det ske 1. november. 2021.

Den chokerende læsning fik ikke blot Jørgen Winther til tasterne.

Ved seneste møde i Regionsrådets Hospitalsudvalg tog han prompte sagen op til diskussion.

»Jeg vil finde ud af, hvem der har ansvaret for det her, og jeg vil vide, hvorfor vi politikere ikke har fået besked om den beslutning,« fortæller han.

Det seneste møde fandt sted tidligere på måneden, og her fik han hele hospitalsudvalgets opbakning til at bede om en skriftlig redegørelse.

En redegørelse, som koncerndirektør Ole Thomsen, der var med til mødet, ville have klar hurtigst muligt, fortalte han.

»Det er helt uhørt, og jeg forventer, at der kommer en løsning på det her,« fortæller Jørgen Winther.