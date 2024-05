Selvom det er 10 år siden, husker Peter Ingemann tydeligt, hvad han fik sagt til den amerikanske stjerne.

»På vegne af de danske seere og Skandinavien: Tillykke,« lød det fra tv-værten til Ryan Hunter-Reay, der netop havde vundet verdens største enkeltstående sportsbegivenhed: Indianapolis 500.

Peter Ingemann griner af episoden, da B.T. fanger ham til en snak om den kæmpestore oplevelse, det var at være til det legendariske racerløb, som med hans egne ord i programmet 'Størst' »får Roskilde Festival til at ligne en mindre firmafest.«

Søndag køres løbet for 108. gang, og det er med større dansk islæt end nogensinde.

»Det var en kæmpe oplevelse. Jeg har på afstand og uden at være ekspert altid holdt af motorsport. Der er noget fascinerende ved det – især alt det, der er uden om,« siger TV 2-værten.

Og det er her, Indy 500 virkelig er noget særligt.

Over 300.000 tilskuere valfarter til banen, der er verdens største stadion, og i hele ugen op til holder de 'tailgate'-fester med barbecue og øl i massevis på det gigantiske campingområde, der er fire gange så stort som Roskilde Festival.

I 'Størst' fortæller Peter Ingemann, at der under Indy 500 bliver drukket 60.000 liter cola, 40.000 liter øl og spist 4,5 tons pomfritter og 10 kilometer pølse.

Festival eller racerløb? Her er det fans i campingområdet til Indy 500 i 2019. Foto: Kerem Yucel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Festival eller racerløb? Her er det fans i campingområdet til Indy 500 i 2019. Foto: Kerem Yucel/AFP/Ritzau Scanpix

»Stemningen var fantastisk. Det var rigtig fedt. Amerikanerne er bare et sjovt og venligt folkefærd,« fortæller Peter Ingemann til B.T.

»Der var fyldt med glade mennesker. Motorsport er heldigvis ikke sådan, at folk begynder at slås, fordi de holder med en eller anden bestemt kører mod en anden. Det er fred og fordragelighed.«

Det ikoniske racerløb tiltrækker naturligvis også utallige VIP-gæster, og Peter Ingemann husker især sit møde med én af dem.

»Det væltede ind på den røde løber, og så møder jeg mit store idol, Ice-T, der kommer med sin meget unge blonde kone ved siden af. Jeg siger: 'Jeg elsker dig Ice-T, jeg elsker dit band Body Count, og jeg elsker sangen KKK Bitch.'«

»Der var lige et øjebliks akavet stemning, men sådan en streetfighter som ham kunne da godt tåle det.«

Noget andet, der gjorde stort indtryk på Peter Ingemann, var den adgang, han havde til bilerne og kørerne.

»Som menig presse fra et lille og fuldstændig ligegyldigt land for Indy 500, kunne vi gå og sparke dæk på banen kort før løbet. Vi kunne røre ved bilerne. Der var en helt afslappet stemning omkring det.«

»Det er helt forskelligt fra Formel 1, der godt kan være lidt posh – for eksempel i Monaco. Det er 'dem og os'. Det er fotomodellerne og dem med de store yachts, der kommer tæt på.«

I 2014, da Peter Ingemann overværede Indy 500, var Danmark uden betydning.

Det er dog langt fra tilfældet i år.

De to danske kørere Christian Lundgaard og Christian Rasmussen er med for henholdsvis tredje og første gang.

Og sidste år havde både vinderen og andenpladsen tilknytning til Danmark.

Som traditionen foreskriver: Josef Newgarden bader sig i mælk efter triumfen i 2023. Foto: Mark J. Rebilas/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Som traditionen foreskriver: Josef Newgarden bader sig i mælk efter triumfen i 2023. Foto: Mark J. Rebilas/Reuters/Ritzau Scanpix

Dansk-amerikanske Josef Newgarden, der vandt løbet i 2023, begyndte sin karriere i en gokart på Falster, og lige bag ham sluttede den tidligere Formel 1-stjerne Marcus Ericsson, der er gift med danske Iris Jondahl og elsker København.

En anden stjerne, der er med i år, er veteranen Scott Dixon, som Peter Ingemann mødte i 2014.

»Nej, er han det?!« lyder det fra tv-værten.

»Jeg kan huske, at jeg kom til at spørge ham om hans voldsomme ulykke. Det skulle der ikke tales om. Der havde han været tæt på at dø. Han kører også galt, da vi er der, men det er ikke noget dramatisk.«

Ryan Hunter-Reay, som Peter Ingemann dengang fik sagt tillykke til på vegne af hele Skandinavien, er også blandt de 33 kørere, der i løbet af de 200 omgange og cirka tre timer kæmper for at skrive sig ind i motorsportens historiebøger.

Det foregår med næsten 300 kilometer i timen i gennemsnit.

Josef Newgarden vandt sidste år over 25 millioner kroner i præmiepenge for sejren.

Danske Christian Rasmussen og Christian Lundgaard starter som nummer 24 og 28, når årets løb skydes i gang søndag klokken cirka 18.30 dansk tid.